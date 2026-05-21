Thi tốt nghiệp THPT 2026: 3 lỗi nhỏ dễ “đánh rơi” điểm số khi làm bài thi môn Toán

Thứ Năm, 06:16, 21/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Theo thầy Trần Mạnh Tùng (Hà Nội), nhiều em làm bài rất nhanh nhưng lại sai những lỗi rất nhỏ như đọc thiếu dữ kiện, hiểu sai yêu cầu hoặc tô sai đáp án. Những lỗi này không phải do không biết, mà do thiếu cẩn trọng và thiếu chiến lược làm bài.

Học ít nhưng đúng, luyện đề đúng cách để biến kiến thức thành điểm thật 

PV: Thưa thầy, khi chỉ còn khoảng hơn 3 tuần trước kỳ thi tốt nghiệp THPT, học sinh cần tập trung vào điều gì để việc ôn tập đạt hiệu quả cao nhất?

Thầy Trần Mạnh Tùng: Giai đoạn này rất quan trọng vì thời gian không còn nhiều. Điều đầu tiên học sinh cần làm là xây dựng một kế hoạch ôn tập rõ ràng, khả thi cho ba tuần cuối. Các em không nên học lan man mà phải nhìn thẳng vào cấu trúc đề thi để xác định phần nào còn yếu, còn thiếu để tập trung xử lý.

Về cơ bản, đề thi những năm gần đây không có biến động quá lớn, vì vậy học sinh hoàn toàn có thể dựa vào đề minh họa và đề thi các năm trước để hình dung cấu trúc. Từ đó, chia nhỏ kiến thức thành từng mảng, đặc biệt ưu tiên phần nền tảng như chương trình lớp 11 và lớp 12, rồi xây dựng lộ trình ôn lại hợp lý.

Trong khi ôn nên sử dụng chiến thuật “kiềng ba chân”: học lại lý thuyết cơ bản, học phương pháp qua bài mẫu và luyện bài tương tự để hình thành phản xạ. Khi ba trụ này vững thì dù đề thi có biến hóa, học sinh vẫn không bị “vỡ trận”.

thi tot nghiep thpt 2026 3 loi nho de danh roi diem so khi lam bai thi mon toan hinh anh 1
Thầy Trần Mạnh Tùng, giáo viên Toán nhiều năm kinh nghiệm tại Hà Nội. (Ảnh: NVCC)

PV: Nhiều học sinh giai đoạn này tăng tốc học thêm khá nhiều. Điều đó có thực sự hiệu quả không, thưa thầy?

Thầy Trần Mạnh Tùng: Không phải cứ học nhiều là tốt. Thậm chí trong giai đoạn nước rút, nếu học quá dàn trải hoặc chạy quá nhiều lớp, học sinh sẽ bị quá tải và mất thời gian tự học – phần quan trọng nhất.

Thầy luôn nhấn mạnh, với mỗi môn thi chính, học sinh cần tối thiểu khoảng một giờ tự học mỗi ngày. Nếu ba môn thì ít nhất phải có ba giờ tự học. Đây là khoảng thời gian để các em tự xử lý bài tập, biến kiến thức thành năng lực thực sự của mình.

Nếu chỉ học thêm liên tục mà không có thời gian tự luyện, học sinh rất dễ rơi vào tình trạng “biết nhưng không làm được”, đặc biệt khi bước vào phòng thi có áp lực thời gian.

PV: Trong giai đoạn này, luyện đề nên được thực hiện như thế nào để đạt hiệu quả?

Thầy Trần Mạnh Tùng: Luyện đề là rất quan trọng nhưng phải luyện đúng cách. Không phải làm càng nhiều càng tốt mà quan trọng là chất lượng mỗi đề. Tốt nhất là làm đề trong đúng thời gian thi thật, khoảng 90 phút, sau đó phải chấm chữa kỹ, phân tích lỗi sai, hiểu vì sao sai và rút kinh nghiệm cụ thể.

Tần suất hợp lý là khoảng hai ngày một đề, hoặc nếu có điều kiện thì mỗi ngày một đề. Nhưng điều quan trọng hơn số lượng là việc học sinh có rút ra được gì sau mỗi đề hay không. Ngoài ra, giai đoạn này phải đặc biệt chú ý sức khỏe. Không nên học quá khuya hay ép bản thân học trong trạng thái mệt mỏi, vì điều đó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến phong độ khi thi thật.

3 lỗi nhỏ dễ “đánh rơi” điểm số khi làm bài thi

PV: Nhiều học sinh có kiến thức khá tốt nhưng vẫn mất điểm đáng tiếc trong phòng thi. Theo thầy, nguyên nhân chủ yếu là gì?

Thầy Trần Mạnh Tùng: Nguyên nhân lớn nhất nằm ở kỹ năng làm bài và quản lý thời gian. Kỳ thi không chỉ kiểm tra kiến thức mà còn kiểm tra khả năng vận dụng trong điều kiện áp lực 90 phút.

Nhiều em làm bài rất nhanh nhưng lại sai những lỗi rất nhỏ như đọc thiếu dữ kiện, hiểu sai yêu cầu hoặc tô sai đáp án. Những lỗi này không phải do không biết, mà do thiếu cẩn trọng và thiếu chiến lược làm bài.

thi tot nghiep thpt 2026 3 loi nho de danh roi diem so khi lam bai thi mon toan hinh anh 2
Thí sinh cần làm tốt phần cơ bản, kiểm soát sai sót và phân bổ thời gian hợp lý thì hoàn toàn có thể đạt kết quả cao

PV: Vậy trong phòng thi, thí sinh nên phân bổ 90 phút như thế nào để tối ưu hiệu quả?

Thầy Trần Mạnh Tùng: Trước hết, khi nhận đề, học sinh không nên làm ngay mà cần dành khoảng 5 đến 10 phút để đọc kỹ toàn bộ đề, kiểm tra mã đề, số trang và đảm bảo đề không có lỗi in ấn. Sau đó, nên làm theo chiến lược từ dễ đến khó. Câu chắc chắn làm trước, câu khó đánh dấu lại để quay lại sau. Tuyệt đối không sa đà vào một câu quá lâu vì sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ bài làm.

Trong quá trình làm bài, học sinh cần duy trì thói quen “3 check”. Check đầu là khi đọc đề, phải xác định và gạch chân dữ kiện quan trọng. Check giữa là trong quá trình biến đổi, tính toán thì phải kiểm tra lại từng bước. Check cuối là sau khi có kết quả, phải đối chiếu lại điều kiện đề bài để tránh sai sót logic.

PV: Một lỗi rất phổ biến mà không ít thí sinh mắc phải là làm xong sớm nhưng vẫn mất điểm. Thầy có lời khuyên gì?

Thầy Trần Mạnh Tùng: Đây là lỗi xảy ra rất nhiều năm. Có học sinh làm xong sớm nhưng không kiểm tra lại, dẫn đến mất điểm vì tô lệch dòng, tô thiếu hoặc sai ô trả lời. Vì vậy, sau khi hoàn thành bài làm, học sinh cần dành ít nhất 10 đến 15 phút cuối để rà soát toàn bộ. Đây là khoảng thời gian rất quan trọng nhưng lại hay bị bỏ qua.

Ngoài ra, thầy cũng khuyên nên khoanh đáp án vào đề thi để sau khi ra khỏi phòng thi có thể tự đối chiếu, ước lượng điểm số và chủ động hơn trong lựa chọn nguyện vọng.

PV: Với thầy, điều quan trọng nhất để học sinh làm tốt môn Toán trong 90 phút là gì?

Thầy Trần Mạnh Tùng: Quan trọng nhất không chỉ là kiến thức mà là cách sử dụng kiến thức trong 90 phút. Khi vào phòng thi, điều then chốt là giữ bình tĩnh, đi đúng chiến lược và không bị cuốn theo áp lực.

Nếu gặp câu khó, có thể dừng lại vài chục giây để hít thở, lấy lại cân bằng rồi làm tiếp. Không nên hoảng loạn, cũng không nên đặt mục tiêu phải làm hết 100% đề. Thực tế, chỉ cần làm tốt phần cơ bản, kiểm soát tốt sai sót và phân bổ thời gian hợp lý, học sinh hoàn toàn có thể đạt kết quả cao.

Thực tế, kỳ thi tốt nghiệp THPT không chỉ là cuộc kiểm tra kiến thức sau 12 năm học mà còn là bài kiểm tra về chiến lược, tâm lý và kỹ năng làm bài. Ai làm chủ được 90 phút trong phòng thi, người đó sẽ làm chủ kết quả của mình.

PV: Xin cảm ơn thầy!

Thu Hằng/VOV.VN (Thực hiện)
Thi tốt nghiệp THPT: Nguy cơ tăng gian lận công nghệ cao, AI giải đề siêu tốc
