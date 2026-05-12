Thi tốt nghiệp THPT 2026: Chiến thuật ôn thi và làm bài để đạt điểm Tiếng Anh cao

Chỉ còn khoảng 1 tháng nữa, học sinh lớp 12 trên cả nước sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Thời điểm này, thí sinh đang tập trung ôn thi “nước rút”. TS Đỗ Thị Hồng Liên, Giảng viên Trường Quốc tế - ĐH Quốc gia Hà Nội, người có nhiều năm kinh nghiệm ôn thi môn Tiếng Anh đã chia sẻ về phương pháp ôn tập và làm bài thi Tiếng Anh hiệu quả.

PV: Nội dung đề thi môn Tiếng Anh kỳ thi tốt nghiệp THPT thường tập trung vào những kiến thức nào, thưa cô?

TS Đỗ Thị Hồng Liên: Đề thi Tiếng Anh kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 được biên soạn theo cấu trúc mới, phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông 2018. Đề thi chủ yếu tập trung vào việc đánh giá năng lực ngôn ngữ thực tế của thí sinh, thay vì kiến thức lý thuyết thuần túy. Các phần thi sẽ bám sát vào 14-16 chủ điểm ngữ pháp trọng tâm và từ vựng theo các chủ đề quen thuộc như giáo dục, môi trường, công nghệ và nghề nghiệp.

Phần ngữ pháp chủ yếu kiểm tra các chủ điểm trọng tâm mà học sinh cần nắm vững như các thì động từ, câu điều kiện, mệnh đề quan hệ, câu gián tiếp, câu hỏi đuôi và các cấu trúc câu phức tạp khác. Phần từ vựng yêu cầu thí sinh sử dụng từ ngữ trong các ngữ cảnh cụ thể, chủ yếu là các chủ đề như giáo dục, môi trường, công nghệ và các ngành nghề.

Bên cạnh đó, đề thi cũng chú trọng đánh giá 4 kỹ năng quan trọng: ngữ âm, ngữ pháp, chức năng giao tiếp, và đọc hiểu. Phần đọc hiểu chiếm tỷ trọng lớn trong bài thi, yêu cầu thí sinh phân tích và suy luận từ các đoạn văn để trả lời các câu hỏi liên quan đến ý chính, chi tiết, và các từ vựng trong văn bản.

Để đạt kết quả cao trong kỳ thi, thí sinh cần tập trung ôn luyện theo các chủ đề trọng tâm của chương trình, nắm vững những ngữ pháp cơ bản, phân loại các câu hỏi theo độ khó để có chiến lược làm bài hợp lý, và rèn luyện kỹ năng làm bài thi thông qua việc luyện giải đề có phân tích kỹ lưỡng.

PV: Trong giai đoạn nước rút chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới, cô có lưu ý gì với thí sinh về cách ôn tập ôn Tiếng Anh để đạt kết quả cao nhất?

TS Đỗ Thị Hồng Liên: Trong giai đoạn nước rút chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT, các em cần tập trung vào việc củng cố các kiến thức cơ bản, nâng cao và làm quen với cấu trúc đề thi. Về kiến thức, thí sinh cần ôn luyện kỹ từ vựng, ngữ pháp và các cấu trúc câu thường xuất hiện trong đề thi, chú ý phân biệt các tình huống sử dụng. Đặc biệt, các bài tập về đọc hiểu và viết lại câu cần được luyện tập thường xuyên, vì đây là các phần trọng yếu trong đề thi. Các em cần ôn luyện theo các loại câu hỏi có trong định dạng bài thi, đặc biệt lưu ý phát hiện những lỗi sai và rút kinh nghiệm, từ đó tập trung ôn luyện cải thiện. Ngoài ra, thí sinh cần chú ý đến việc quản lý thời gian khi làm bài để đảm bảo hoàn thành tất cả các câu hỏi một cách chính xác.

TS Đỗ Thị Hồng Liên, Giảng viên Trường Quốc tế - ĐH Quốc gia Hà Nội

PV: Từ thực tế quá trình ôn tập cho học sinh, theo cô, đâu là những lỗi sai thí sinh thường mắc khi làm bài thi môn Tiếng Anh kỳ thi tốt nghiệp THPT? Trong quá trình làm bài thí sinh cần lưu ý những gì, thưa cô?

TS Đỗ Thị Hồng Liên: Một số lỗi sai mà thí sinh thường mắc khi làm bài thi môn Tiếng Anh kỳ thi tốt nghiệp THPT bao gồm sai ngữ pháp (như chia động từ sai thì, sử dụng mệnh đề quan hệ không chính xác), chọn từ vựng không đúng ngữ cảnh, và không đọc kỹ yêu cầu của câu hỏi, đặc biệt trong phần đọc hiểu. Để tránh mắc phải những lỗi này, thí sinh cần chú ý đọc kỹ đề bài và phân tích câu hỏi trước khi trả lời. Trong quá trình làm bài, thí sinh cần kiểm tra lại các câu trả lời, đặc biệt là phần viết lại câu hay xây dựng câu. Để đạt điểm cao, các em cũng cần chú ý ôn luyện bổ sung các chủ điểm ngữ pháp, từ vựng nâng cao, lưu ý các tình huống sử dụng đặc biệt. Các em cũng cần chú ý quản lý thời gian hợp lý để không bỏ sót bất kỳ phần nào trong bài thi.

PV: Với học sinh lớp 12, thời điểm này không chỉ gấp rút ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi, đây cũng là giai đoạn các em đang cân nhắc để lựa chọn nguyện vọng xét tuyển đại học trong thời gian tới. Trước sự phát triển mạnh mẽ của AI, không ít bạn trẻ đang lo lắng về cơ hội việc làm nếu xét tuyển ĐH vào các ngành ngôn ngữ. Là người có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành, cô nghĩ sao về vấn đề này và có lời khuyên gì cho thí sinh?

TS Đỗ Thị Hồng Liên: Trước sự phát triển mạnh mẽ của AI, thí sinh có thể lo lắng về cơ hội việc làm trong các ngành ngôn ngữ, tuy nhiên, tôi nghĩ rằng AI không thể thay thế hoàn toàn khả năng sáng tạo, cảm xúc và sự giao tiếp con người trong các lĩnh vực liên quan đến ngôn ngữ. Các ngành ngôn ngữ như biên dịch, phiên dịch, và giảng dạy ngoại ngữ vẫn rất cần thiết trong xã hội hiện đại. Vì vậy, thí sinh cần hiểu rằng việc học ngôn ngữ không chỉ giúp nâng cao kỹ năng giao tiếp mà còn mở ra cơ hội nghề nghiệp trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Lời khuyên của tôi dành cho thí sinh là hãy luôn phát triển kỹ năng ngôn ngữ của mình một cách sáng tạo và linh hoạt, kết hợp với các kỹ năng khác để có thể ứng dụng vào những công việc thực tiễn trong tương lai.

PV: Xin cảm ơn cô!