Thi tốt nghiệp THPT 2026: Bộ siết trách nhiệm, không để khoảng trống trong tổ chức

Không chủ quan, hình thức trong mọi khâu tổ chức

GS.TS Huỳnh Văn Chương - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT) cho biết: Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra vào các ngày 10, 11, 12/6/2026 - sớm 2 tuần so với năm 2025. Trong đó, 10/6 là ngày làm thủ tục dự thi, 11 và 12/6 là các ngày thi chính thức, 13/6 là ngày dự phòng. Công tác chấm thi được thực hiện từ 13/6 đến ngày 30/6/2026. Công bố kết quả thi vào 8h ngày 1/7/2026.

Bộ GD&ĐT yêu cầu các địa phương tuyệt đối không chủ quan, hình thức trong công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 – kỳ thi đầu tiên triển khai theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, đồng thời diễn ra trong bối cảnh sắp xếp tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng - Trưởng Ban Chỉ đạo cấp Quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 chủ trì phiên họp.

Theo Bộ GD&ĐT, kỳ thi năm nay có hơn 1,2 triệu thí sinh đăng ký dự thi, tổ chức tại khoảng 2.500 điểm thi với hơn 50.000 phòng thi trên cả nước. Ngoài thí sinh học theo chương trình mới, các địa phương vẫn phải chuẩn bị phương án tổ chức thi cho thí sinh dự thi theo Chương trình giáo dục phổ thông 2006.

Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh yêu cầu chuẩn bị “từ sớm, từ xa”, rà soát kỹ toàn bộ các khâu từ nhân sự, cơ sở vật chất, in sao đề thi, vận chuyển, bảo quản đề thi và bài thi đến công tác coi thi, chấm thi.

Bộ yêu cầu các địa phương quán triệt tinh thần “6 rõ”, gồm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian và rõ kết quả; đồng thời không để xảy ra khoảng trống trách nhiệm trong quá trình tổ chức kỳ thi.

Đặc biệt, công tác thanh tra, kiểm tra và tập huấn cán bộ phải thực chất, tránh tư tưởng chủ quan, làm theo kinh nghiệm hoặc hình thức.

Chủ động phương án thi phụ, phòng ngừa gian lận công nghệ cao

Bộ GD&ĐT cũng lưu ý hàng loạt nguy cơ có thể ảnh hưởng đến kỳ thi như thiên tai, thời tiết cực đoan, mất điện, sự cố kỹ thuật và tình trạng sử dụng thiết bị công nghệ cao để gian lận ngày càng tinh vi.

Vì vậy, các địa phương được yêu cầu chủ động xây dựng phương án dự phòng cho mọi tình huống bất thường; chuẩn bị đầy đủ điều kiện về đề thi dự bị, phương án tổ chức thi phụ khi cần thiết nhằm bảo đảm quyền lợi cho thí sinh.

Tổ chức kỳ thi là tạo thuận lợi tối đa cho thí sinh nhưng vẫn phải bảo đảm nghiêm túc, công bằng, đúng quy chế

Các hội đồng thi phải tăng cường phối hợp với công an, y tế, điện lực và chính quyền địa phương để bảo đảm an ninh, an toàn cho kỳ thi; đồng thời nâng cao năng lực nhận diện, xử lý các hành vi gian lận bằng công nghệ cao.

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh tinh thần tổ chức kỳ thi là tạo thuận lợi tối đa cho thí sinh nhưng vẫn phải bảo đảm nghiêm túc, công bằng, đúng quy chế; tuyệt đối không chủ quan trong bất kỳ khâu nào.