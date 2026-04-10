Thi tốt nghiệp THPT 2026: Nhiều điểm mới, siết trách nhiệm trong mô hình 2 cấp

Điều chỉnh thời gian thi, siết quy trình tổ chức

Tại hội nghị tập huấn thi tốt nghiệp THPT 2026 do Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa tổ chức, Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng cho biết: Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 được tổ chức sớm hơn khoảng 2 tuần so với năm trước. Việc điều chỉnh nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh, đồng thời giúp các địa phương chủ động hơn trong công tác tổ chức.

“Những thầy cô nào từng tham gia tổ chức kỳ thi cũng coi đây là một lần để ôn lại, thấm nhuần hơn; cần hết sức kỹ lưỡng, chu đáo, không lơ là, chủ quan”, ông Thưởng nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT cho rằng, kỳ thi tốt nghiệp THPT là kỳ thi quy mô lớn, tổ chức đồng thời trên phạm vi cả nước, liên quan đến nhiều lực lượng, do đó bất kỳ khâu nào nếu chủ quan, lơ là đều có thể ảnh hưởng đến toàn bộ kỳ thi.

Năm 2026, toàn quốc có có 34 tỉnh, thành phố tổ chức kỳ thi, dự kiến hơn 1 triệu thí sinh dự thi. Kỳ thi năm nay diễn ra trong bối cảnh khác, khi chính quyền hai cấp đã hoản thành việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Theo Bộ GD&ĐT, một trong những điểm mới là cách xác định điểm ưu tiên. Thay vì theo nơi thường trú, năm nay điểm ưu tiên được tính theo trường THPT nơi học sinh theo học. Thí sinh phải bảo đảm thời gian học tối thiểu 2/3 chương trình cấp THPT. Bộ GD&ĐT cũng bổ sung các chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Nhật, tiếng Hàn vào danh mục sử dụng để xét công nhận tốt nghiệp.

Về đăng ký dự thi, thí sinh thực hiện từ ngày 24/4 đến hết ngày 5/5. Trước đó, học sinh lớp 12 đăng ký thử trực tuyến từ ngày 17/4 đến 21/4. Kỳ thi diễn ra trong các ngày 11 và 12/6; ngày 10/6 thí sinh làm thủ tục dự thi. Dự kiến công bố kết quả vào ngày 1/7, sớm hơn khoảng 12 ngày so với năm trước. Kỳ thi được tổ chức trong 3 buổi, gồm Toán, Ngữ văn và một bài thi tự chọn. Nội dung đề thi chủ yếu thuộc chương trình lớp 12, có phần kiến thức lớp 10, 11, bảo đảm các mức độ nhận thức.

Ở góc độ kỹ thuật, GS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT) cho biết, dù kỳ thi những năm trước cơ bản diễn ra an toàn, vẫn còn xuất hiện một số vi phạm quy chế tại điểm thi, chủ yếu do yếu tố chủ quan trong tổ chức.

Theo ông, những sai sót này cần được rút kinh nghiệm nghiêm túc trong năm 2026, nhất là khi kỳ thi có quy mô lớn và yêu cầu ngày càng cao về tính minh bạch, công bằng. Đáng chú ý, công tác chấm thi tiếp tục được siết chặt. “Điểm mới năm nay là tất cả các bài thi có điểm liệt phải có sự trao đổi giữa cán bộ chấm thi thứ nhất và thứ hai”, ông Huỳnh Văn Chương cho biết, nhằm bảo đảm khách quan và hạn chế tối đa sai sót.

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh thêm, công tác tổ chức phải được chuẩn bị từ sớm, từ xa; trong đó yếu tố con người là then chốt. Việc lựa chọn cán bộ tham gia tổ chức thi phải kỹ lưỡng, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm. “Không để bất kỳ thí sinh nào vì điều kiện khó khăn mà không thể tham gia kỳ thi”, Thứ trưởng nêu rõ, đồng thời yêu cầu các địa phương phải xây dựng đầy đủ các phương án hỗ trợ thí sinh.

Địa phương chủ động trong mô hình 2 cấp, tăng cường phối hợp bảo đảm an toàn

Trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Bộ GD&ĐT yêu cầu các địa phương chủ động toàn diện trong tổ chức kỳ thi, từ chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân lực đến phối hợp giữa các lực lượng. Việc tổ chức các bài thi tự chọn với nhiều tổ hợp khác nhau khiến công tác bố trí phòng thi, sắp xếp thí sinh và cán bộ coi thi trở nên phức tạp hơn, đòi hỏi phải tính toán kỹ lưỡng.

Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng - Trưởng Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT

Ông Đỗ Minh Tâm, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Lào Cai cho biết, với đặc thù địa bàn miền núi, thí sinh phân bố rải rác, việc đi lại khó khăn, địa phương đã chủ động chuẩn bị từ sớm các điều kiện tổ chức thi. Với quy mô khoảng 20.000 thí sinh, công tác phân công nhiệm vụ được triển khai cụ thể, yêu cầu các đơn vị phối hợp chặt chẽ trong tổ chức. Các điểm thi, phòng thi, trang thiết bị được rà soát đầy đủ; đồng thời xây dựng phương án hỗ trợ thí sinh, nhất là học sinh vùng cao, học sinh dân tộc nội trú, bảo đảm chỗ ăn, nghỉ trong thời gian thi.

Cùng với công tác tổ chức, vấn đề bảo đảm an ninh, an toàn cho kỳ thi tiếp tục được đặt ra với yêu cầu cao, đặc biệt trong bối cảnh gian lận công nghệ ngày càng tinh vi. Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ A03 (Bộ Công an) cho biết, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra với quy mô lớn, huy động khoảng 15.000 cán bộ, chiến sĩ công an tham gia bảo đảm an ninh, an toàn.

Theo Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, tình trạng sử dụng thiết bị công nghệ cao để gian lận trong thi cử có xu hướng gia tăng, với thủ đoạn ngày càng tinh vi. Các thiết bị có thể được ngụy trang dưới nhiều hình thức như tai nghe siêu nhỏ, đồng hồ thông minh, thiết bị thu phát tín hiệu, thậm chí kết nối qua mạng xã hội để trao đổi thông tin trong thời gian thi.

Đại diện Bộ Công an nhấn mạnh, các hành vi vi phạm quy chế thi không chỉ bị xử lý theo quy định của ngành giáo dục mà còn có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật. Do đó, lực lượng công an sẽ phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục và các địa phương, chủ động nắm tình hình, triển khai các biện pháp phòng ngừa từ sớm, từ xa; đồng thời kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, không để xảy ra sai sót ảnh hưởng đến tính công bằng của kỳ thi.

"Công tác tổ chức phải chuẩn bị từ sớm, siết chặt kỷ cương, nâng cao trách nhiệm của từng cá nhân; đặc biệt “không để thí sinh nào vì điều kiện khó khăn mà không thể tham gia kỳ thi”, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh.

Kết luận hội nghị, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu tăng cường thanh tra, kiểm tra theo tinh thần vừa giám sát, vừa hỗ trợ, kịp thời phát hiện và xử lý các sai sót.

Theo Thứ trưởng, những sai sót dù nhỏ nếu không được kiểm soát tốt có thể ảnh hưởng đến toàn bộ kỳ thi. Vì vậy, cần siết chặt kỷ cương, nâng cao trách nhiệm của từng cá nhân tham gia tổ chức.

Đồng thời, công tác truyền thông cần được đẩy mạnh nhằm nâng cao nhận thức của xã hội, đặc biệt là thí sinh và phụ huynh, về quy chế thi và các hành vi vi phạm, trong đó có gian lận bằng thiết bị công nghệ cao.