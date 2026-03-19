Thi vào 10 Hà Nội: Rộng cửa lựa chọn nhưng thiếu trường vẫn là "đánh đố" thí sinh

Theo Sở GD-ĐT Hà Nội, năm học 2025-2026, dự kiến toàn thành phố có khoảng 147.000 học sinh hoàn thành chương trình THCS. Tuy nhiên, theo kế hoạch phân luồng, trong năm học 2026-2027, các cơ sở giáo dục công lập chỉ có khả năng tiếp nhận khoảng 88.000 học sinh. Như vậy sẽ có khoảng 59.000 em không có "vé" vào trường THPT công lập, phải chọn hướng đi tại các trường tư thục.

Năm học 2026-2027, Hà Nội dự kiến đưa vào sử dụng 3 trường THPT mới gồm THPT Việt Hùng (Đông Anh) và một trường tại ô đất A11 (Khu đô thị mới Cầu Giấy), một trường THPT tư thục tại số 423 Minh Khai. Đến nay, Sở GD-ĐT vẫn chưa công bố chỉ tiêu cụ thể cho 2 trường công lập mới này.

Năm nay, Hà Nội có điều chỉnh mạnh mẽ về quy định cư trú và khu vực tuyển sinh. Việc xóa bỏ chia khu vực tuyển sinh được xem là một bước tiến lớn. Mỗi học sinh được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng (NV1, NV2, NV3) vào bất kỳ trường THPT công lập không chuyên nào trên toàn thành phố. Đồng thời, khoảng cách điểm chênh lệch giữa các nguyện vọng cũng được điều chỉnh giảm (0,5 và 1 điểm), mở rộng cửa cho học sinh trúng tuyển vào các trường phù hợp với năng lực.

Dù các chính sách mới giúp giải tỏa tâm lý, nhưng thực trạng thiếu hạ tầng giáo dục vẫn là nỗi trăn trở của các chuyên gia. Hà Nội hiện có 124 trường THPT công lập, nhưng theo dự thảo Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, thành phố sẽ cần thêm ít nhất 91 trường trong giai đoạn 2031-2045 mới đảm bảo đủ chỗ học.

Qua rà soát, có tới 33 địa bàn xã, phường đang trong tình trạng thiếu trường học trầm trọng và cần được ưu tiên đầu tư thời gian tới gồm: Cầu Giấy, Nghĩa Đô, Yên Hòa, Khương Đình, Thanh Xuân, Khương Liệt, Hoàng Mai, Vĩnh Hưng, Tương Mai, Định Công, Hoàng Liệt, Yên Sở, Lĩnh Nam, Long Biên, Bồ Đề, Việt Hưng, Phúc Lợi, Tây Hồ, Phú Thượng, Tây Tựu, Phú Diễn, Xuân Đỉnh, Đông Ngạc, Thượng Cát, Từ Liêm, Xuân Phương, Tây Mỗ, Đại Mỗ, Hà Đông, Dương Nội, Yên Nghĩa, Phú Lương, Kiến Hưng.

Thay đổi quy chế: Bước đi đột phá nhưng vẫn còn đó nỗi lo

GS.TSKH Phạm Tất Dong, Cố vấn Hội Khuyến học Việt Nam, cho rằng: “Việc bỏ khu vực tuyển sinh giúp giải tỏa tâm lý, để các em thoải mái lựa chọn trường theo sở thích. Nhưng nếu không giải quyết được gốc rễ là tình trạng thiếu trường lớp, thì đây vẫn là bài toán mang tính "đánh đố" thí sinh và phụ huynh, chưa thể giảm áp lực thực tế của kỳ thi vào lớp 10 vốn dĩ đã rất khốc liệt”.

Theo GS.TSKH Phạm Tất Dong, thực trạng thiếu hụt trường công lập tại Hà Nội không chỉ là câu chuyện của ngành giáo dục, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến chỉ số hạnh phúc của người dân Thủ đô.

Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đã xác lập mục tiêu đưa Việt Nam vào nhóm 40 quốc gia có chỉ số hạnh phúc cao nhất thế giới giai đoạn 2026 - 2030. Trong thang đo quốc tế, giáo dục luôn là tiêu chí trụ cột để đánh giá một quốc gia hạnh phúc. Sự liên kết này không nằm ở những con số khô khan mà ở giá trị thực tế. Về kinh tế và cá nhân, một hệ thống giáo dục tốt giúp cá nhân có công việc ổn định, phát huy tiềm năng và giảm bớt lo âu tài chính.

Về nhận thức và xã hội: Giáo dục giúp con người sáng suốt hơn, tăng cường lòng bao dung và giảm thiểu xung đột xã hội.

GS.TSKH Phạm Tất Dong cho rằng, để tiến tới một xã hội hạnh phúc như mục tiêu đã đề ra, sự hài lòng của người dân về giáo dục chính là thước đo quan trọng nhất. Khi học sinh vẫn phải "chen chân" trong những cuộc đua vào lớp 10 đầy căng thẳng do thiếu hạ tầng, thì mục tiêu hạnh phúc vẫn còn khoảng cách.

Vì vậy, bên cạnh những đổi mới về quy chế, Hà Nội cần một quyết tâm chính trị mạnh mẽ hơn trong việc thực hiện quy hoạch trường lớp. GS.TSKH Phạm Tất Dong nhấn mạnh: “Lãnh đạo thành phố cần có cam kết cụ thể với người dân về lộ trình xóa bỏ tình trạng thiếu trường lớp, không thể để lời hứa kéo dài từ khóa này sang khóa khác”. Chỉ khi gánh nặng thi cử được trút bỏ, mọi học sinh đều có cơ hội tiếp cận giáo dục công bằng, chi phí giáo dục rẻ hoặc miễn phí, niềm hạnh phúc của mỗi gia đình mới thực sự trọn vẹn.