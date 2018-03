Thiếu tá Vũ Huy Bình, quả đấm thép trên mặt trận chống ma tuý

70 năm qua, 6 điều Bác Hồ dạy luôn là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của lực lượng Công an nhân dân, giúp lực lượng Công an nhân dân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh Quốc gia, gìn giữ trật tư, an toàn xã hội. Nói đến công an tỉnh Quảng Ninh nơi vùng Đông Bắc Tổ quốc, những người chiến sĩ công an trên mặt trận đấu tranh, phòng chống tội phạm về ma tuý luôn thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thiếu tá Vũ Huy Bình, Phó Đội trưởng Đội đấu tranh tội phạm trên tuyến và đường dây, công an tỉnh Quảng Ninh đã cùng đồng đội xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an nhân dân “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

“Trong thời gian công tác, rất nhiều đối tượng sau khi tiếp xúc, tiếp cận, bắt giữ, đối tượng đặt thẳng vấn đề nếu giúp đỡ sẽ cho 1 con số mà 10 năm nay mình chưa tưởng tượng thấy. Nhưng trong máu nghề nghiệp thì không có chuyện mua giá trị của mình bằng từng ấy tiền. Bởi vì mình là người không có giá”.

Đó là lời chia sẻ của thiếu tá Vũ Huy Bình, Phó Đội trưởng Đội đấu tranh tội phạm trên tuyến và đường dây, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma tuý (PC47), Công an tỉnh Quảng Ninh. Trong nhiều năm qua, thiếu tá Vũ Huy Bình là cái tên được nhắc nhiều trong những chuyên án lớn. Các đồng nghiệp thường gọi anh với cái tên Bình “con” hay Bình “miền Đông”, bởi anh có dáng người nhỏ và đã có hơn 11 năm công tác tại khu vực biên giới Móng Cái.

Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma tuý (Công an tỉnh Quảng Ninh) họp án trước khi triển khai do đồng chí Lê Ngọc Hạnh chủ trì.

Tốt nghiệp Hệ Chính quy chuyên ngành Điều tra tội phạm về ma tuý - Học viện Cảnh sát nhân dân (Bộ Công an), Vũ Huy Bình trở về quê hương Quảng Ninh với bao hoài bão, ước mơ. Hơn 13 năm gắn bó với nghề, thiếu tá Bình đã có 11 năm bám trụ ở vùng biên Móng Cái, lập nhiều chiến công, phá nhiều chuyên án lớn.

Với vai trò là Phó Đội trưởng Đội đấu tranh tội phạm trên tuyến và đường dây, thiếu tá Vũ Huy Bình luôn mang nhiệt huyết với 5 lời thề danh dự và 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân: “Ngay từ khi ra trường, lãnh đạo đơn vị phân công công tác tại miền Đông, nhà thì ở Hạ Long, khoảng cách khoảng 180km. Mới đầu cảm thấy rất khó khăn, nhưng với trách nhiệm của người lính, người công an trong lực lượng đấu tranh với ma tuý, đồng thời với tình cảm của đồng chí, đồng đội tại địa bàn địa đầu của Tổ quốc và sự gắn kết của gia đình, nên làm sao phấn đấu càng xa gia đình bao nhiêu thì ý chí với công việc lớn bấy nhiêu. Mình đã xa gia đình thì phải phấn đấu về công việc, làm phải tốt hơn, chứ không dừng lại”.

Chia sẻ về công việc của mình, thiếu tá Vũ Huy Bình chỉ khiêm tốn nói rằng đây là nhiệm vụ mà anh cùng rất nhiều đồng đội lựa chọn dù luôn phải đối mặt với hiểm nguy nhằm đấu tranh, đẩy lùi loại tội phạm gây ra đau khổ, gieo rắc “cái chết trắng” cho biết bao gia đình. Trước những chuyên án lớn, những vụ án ma tuý phức tạp, nhiều đối tượng liên tỉnh, thiếu tá Bình luôn dành mọi tâm huyết của mình nghiên cứu, để ra những phương án chi tiết trước khi bước vào trực tiếp đấu tranh với loại tội phạm này.

Tang vật thu được trong 1 chuyên án mà thiếu tá Vũ Huy Bình tham gia đánh án.

Đại tá Nguyễn Hải Phong, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Công an tỉnh Quảng Ninh nhớ tới 1 chuyên án lớn mà thiếu tá Vũ Huy Bình được phân công tham gia chuyên án: “Đối tượng mua bán chính trong đường dây này rất manh động, lúc nào cũng sẵn sàng nổ súng. Khi triển khai bắt giữ ở khu vực Tuần Châu, lúc đấy súng của đối tượng đã lên nòng. Phương án bắt giữ rất là chi tiết và đồng chí Bình lúc ấy với vai trò là thư ký chuyên án, người lập án, tham mưu và tổ chức triển khai những hoạt động trinh sát. Trong quá trình đấu tranh bắt giữ, khi mình lập kế hoạch càng chi tiết và lên được nhiều kế hoạch thì những rủi ro, bất ngờ sẽ hạn chế nhiều. Đảm bảo yếu tố bí mật, bất ngờ thì sẽ thành công. Vai trò của thư ký chuyên án trong những vụ như vậy rất là cao”.

Với tinh thần của một người lính thấm nhuần những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho lực lượng Công an nhân dân, thiếu tá Vũ Huy Bình vẫn luôn là hạt nhân đoàn kết các đồng đội tạo thành một tập thể thống nhất để đấu tranh, ngăn chặn những đối tượng ma tuý manh động và nguy hiểm.

Thượng uý Nguyễn Văn Hoàn, Phó Đội trưởng Đội tham mưu, phòng PC47, Công an tỉnh Quảng Ninh chia sẻ: “Bản thân tôi cũng về phòng được 1 thời gian ngắn, khoảng 5-6 năm. Nhưng qua thời gian công tác, tôi thấy trong công việc, đồng chí Bình là người năng nổ, nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc. Trong hoạt động trinh sát là 1 người rất là giỏi. Bản thân những người trẻ như chúng tôi đã được học rất là nhiều sau mỗi lần được cùng đồng chí ấy tham gia các chuyên án lớn. Trong cuộc sống, anh ấy luôn đoàn kết, giúp đỡ đồng chí đồng đội, không có khoảng cách giữa chỉ huy với cán bộ mà như anh em trong gia đình”.

Thiếu tá Vũ Huy Bình (áo xanh) đang lấy lời khai nhanh với đối tượng trong 1 chuyên án ma tuý lớn.



Trong những chuyên án lớn, thiếu tá Vũ Huy Bình luôn vững tin bởi có những đồng chí, đồng đội luôn kề vai sát cánh. Không chỉ vậy, để bám trụ với nghề còn có sự động viên của người vợ, chị Lương Thị Thanh Hoa.

Đằng đẵng suốt hơn chục năm qua, chị Hoa đã thay anh vừa làm mẹ, vừa làm bố của 2 con nhỏ để anh yên tâm công tác: “Anh đi làm tính ra là 11 năm ở miền Đông, khó khăn thì cũng nhiều nhưng đấy là đam mê của anh. Nhưng mình cũng nghĩ, là người vợ, là hậu phương thì cũng phải hỗ trợ cho công việc của chồng. Khó khăn nhất là lúc con ốm đau hoặc lễ, Tết thì công việc của anh phải đi xa, ở nhà cảm thấy thiếu nhưng vợ chồng phải tự động viên để vượt qua”.

Với người lính, cả trong thời chiến và thời bình, 6 điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Công an nhân dân vẫn luôn luôn phát huy mọi giá trị. Thiếu tá Vũ Huy Bình cũng giống như hàng nghìn cán bộ chiến sỹ đang công tác trong lực lượng Công an luôn thấm nhuần từng lời dạy của Bác, sẵn sàng chiến đấu, hi sinh. 13 năm gắn bó trên mặt trận đấu tranh với tội phạm ma tuý, sự cống hiến của anh đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận khi được phong tặng Huân chương Chiến công Hạng III lúc vừa mới 35 tuổi./.

Công an nhân dân không được nhũng nhiễu, dọa nạt dân VOV.VN - Đó là quy định tại Thông tư 27/2017/TT-BCA do Bộ Công an mới ban hành về quy tắc ứng xử của Công an nhân dân.