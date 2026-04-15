Thiếu tướng Dương Đức Hải: Nhận diện nguy cơ từ sớm, không để xảy ra cháy lớn

Thứ Tư, 15:17, 15/04/2026
VOV.VN - Trước diễn biến cháy, nổ còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp, Thiếu tướng Dương Đức Hải yêu cầu lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH chủ động nhận diện nguy cơ từ sớm, từ xa, lấy phòng ngừa làm trọng tâm, kiên quyết không để xảy ra các vụ cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

Ngày 15/4, tại Hà Nội, Thiếu tướng Dương Đức Hải, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) chủ trì Hội nghị sơ kết trực tuyến công tác quý I/2026 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý II của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH.

Thiếu tướng Dương Đức Hải, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) phát biểu tại hội nghị

Theo báo cáo tại hội nghị, trong quý I/2026, tình hình cháy, nổ trên cả nước vẫn diễn biến phức tạp, tập trung chủ yếu ở loại hình nhà dân, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, chiếm 45,23%. So với cùng kỳ năm trước, số vụ cháy đã giảm 221 vụ, tuy nhiên thiệt hại về người và tài sản lại có xu hướng gia tăng. Đáng chú ý, các vụ cháy có nguyên nhân từ sự cố thiết bị điện tại hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh tiếp tục chiếm tỷ lệ cao, lên tới 74,59%. Trong kỳ, đã xảy ra 19 vụ cháy cấp III trở lên.

Tại hội nghị, đại diện Công an các đơn vị, địa phương đã báo cáo, thảo luận và đánh giá toàn diện kết quả công tác PCCC và CNCH trong thời gian qua. Các ý kiến đều khẳng định và đánh giá cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Chính phủ và lãnh đạo Bộ Công an trong công tác này; đồng thời nhấn mạnh việc đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ, cũng như triển khai hiệu quả dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên Cổng Dịch vụ công Bộ Công an. Bên cạnh đó, các đơn vị cũng thẳng thắn nêu lên những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp nhằm kéo giảm số vụ cháy, nổ trong thời gian tới.

Báo cáo cho thấy, trong quý I, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã chủ động tham mưu cho Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Bộ Công an, cấp ủy và chính quyền địa phương triển khai đồng bộ nhiều biện pháp quan trọng. Nổi bật là việc tham mưu xây dựng Đề án của Chính phủ về “Ngăn chặn, kéo giảm các vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản và nâng cao hiệu quả công tác CNCH”. Đồng thời, lực lượng đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ bảo đảm an toàn PCCC và CNCH phục vụ Đại hội XIV của Đảng, Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các sự kiện lớn của đất nước, lễ hội đầu năm và công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2030. Qua đó góp phần kiềm chế cháy, nổ, bảo đảm an ninh trật tự và an toàn xã hội.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Dương Đức Hải nhấn mạnh: “Trong thời gian tới, công tác PCCC và CNCH sẽ đối mặt với nhiều thách thức lớn, đặc biệt là tác động của thời tiết cực đoan với nắng nóng kéo dài làm gia tăng nguy cơ cháy; áp lực quá tải hệ thống điện do nhu cầu sử dụng tăng cao; cùng với quá trình phát triển kinh tế nhanh, nhiều cơ sở sản xuất xen kẽ trong khu dân cư, tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ”.

Quán triệt phương châm “lấy phòng ngừa là chính”, Thiếu tướng yêu cầu lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH phải chủ động nhận diện nguy cơ từ sớm, từ xa, không để xảy ra cháy lớn gây hậu quả nghiêm trọng. Công an các đơn vị, địa phương cần tiếp tục nâng cao vai trò tham mưu với cấp ủy, chính quyền; chủ động nắm chắc tình hình, dự báo và đề xuất các giải pháp hiệu quả.

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực PCCC và CNCH theo hướng công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế theo Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Hội nghị kết nối trực tiếp với các đơn vị trên cả nước

Thiếu tướng Dương Đức Hải cũng lưu ý, công tác tuyên truyền cần được đổi mới mạnh mẽ, chuyển từ “nhắc nhở” sang “truyền cảm hứng, trang bị kỹ năng”; phát huy hiệu quả các mô hình như “Tổ liên gia an toàn PCCC”, “Điểm chữa cháy công cộng”, nhằm xây dựng văn hóa PCCC trong toàn dân. Đồng thời, cần đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, từng bước làm chủ công nghệ và phát triển công nghiệp an ninh trong lĩnh vực PCCC và CNCH.

“Các đơn vị, địa phương phải rà soát, đánh giá toàn diện năng lực lực lượng, phương tiện, cơ sở vật chất để tham mưu đầu tư hiệu quả, bảo đảm sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống cháy, nổ, tai nạn, sự cố, thảm họa trong tình hình mới”, Thiếu tướng Dương Đức Hải nhấn mạnh.

Văn Ngân/VOV.VN
Nắng nóng gay gắt, Đà Nẵng chủ động phòng cháy chữa cháy tại âu thuyền, cảng cá

VOV.VN - Nắng nóng gay gắt, tàu cá neo đậu dày đặc, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao tại các âu thuyền, cảng cá. Tại thành phố Đà Nẵng, từ ngư dân đến lực lượng chức năng chủ động, siết chặt các biện pháp phòng cháy chữa cháy, không để xảy ra những sự cố đáng tiếc.

Phụ nữ Thủ đô chủ động phòng cháy chữa cháy từ gia đình trước mùa hanh khô

VOV.VN - Trước nguy cơ cháy, nổ gia tăng trong dịp lễ, Tết và mùa hanh khô, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Hà Nội đã phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Giảng Võ tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng phòng cháy, chữa cháy cho hội viên và người dân, góp phần bảo đảm an toàn khu dân cư.

Luật Phòng cháy chữa cháy 2024: Giảm thủ tục nhưng phát sinh rào cản mới

VOV.VN - Dù được đánh giá cao vì giảm 75% thủ tục hành chính, Luật Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ 2024 vừa có hiệu lực vẫn phát sinh nhiều vướng mắc, như: Công tác thẩm định thiết kế, thời hạn khắc phục và thủ tục bảo hiểm. Doanh nghiệp kiến nghị cơ quan chức năng sớm có giải pháp tháo gỡ.

