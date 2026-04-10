Nắng nóng gay gắt, Đà Nẵng chủ động phòng cháy chữa cháy tại âu thuyền, cảng cá

Tại âu thuyền cảng cá Thọ Quang, phường Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng đang có hàng trăm tàu cá neo đậu dày đặc. Nắng nóng kéo dài, nguy cơ cháy nổ trên tàu cá, nhất là từ hệ thống điện, bếp gas, dầu máy gia tăng, đòi hỏi ngư dân và lực lượng chức năng phải chủ động các biện pháp phòng ngừa.

Ý thức của chính ngư dân là yếu tố then chốt trong việc phòng cháy, chữa cháy ngay từ sớm. Trên các tàu cá đang neo đậu, nhiều chủ tàu đã chủ động trang bị thiết bị chữa cháy, kiểm soát nguồn nhiệt, nguồn lửa trong sinh hoạt hằng ngày.

Hàng trăm tàu cá neo đậu tại âu thuyền, cảng cá Thọ Quang, TP Đà Nẵng

Ngư dân Nguyễn Văn Tư, ở xã Thăng Trường, thành phố Đà Nẵng (huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam cũ) khẳng định, trong điều kiện thời tiết nắng nóng hiện nay, việc tuân thủ các quy định an toàn được bà con đặt lên hàng đầu: “Trong những đợt nắng nóng này, tôi xuống tàu thấy chủ tàu cũng trang bị đầy đủ dụng cụ phòng cháy chữa cháy. Khi mình nấu ăn xong là phải khóa gas, khóa bếp. Nói chung là mùa nắng nóng này thì người dân phải nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy tàu cá và đảm bảo an toàn, không để sự cố xảy ra đáng tiếc”.

Các lực lượng kiểm tra công tác đảm bảo an toàn PCCC trên tàu cá của ngư dân

Không chỉ dừng lại ở việc trang bị phương tiện phòng cháy chữa cháy, việc thường xuyên trông coi tàu thuyền cũng được ngư dân chú trọng, nhất là vào ban đêm, thời điểm dễ xảy ra sự cố nếu lơ là. Ngư dân Trần Thanh Nam, chủ tàu cá ĐNa 90568 TS quả quyết: “Mình phải kỹ lưỡng trong công tác phòng cháy chữa cháy. Điện đài cho đảm bảo. Trên tàu phải có các đồ cứu chữa. Buổi tối phải có người trên tàu 24/24 để coi ngó tàu bè, chứ không thể nào mà lơ là vì trong lúc nắng nôi này rất nguy hiểm. Nếu lỡ chập điện không khéo là cháy lan ra mấy chiếc kia nữa ảnh hưởng nhiều tàu, nên bà con cũng cẩn thận lắm”.

Các lực lượng tăng cường tuần tra, kiểm soát

Thực tế cho thấy, phần lớn các vụ cháy tàu cá đều xuất phát từ những nguyên nhân chủ quan như sử dụng nguồn lửa không an toàn, tự ý sửa chữa, lắp đặt thiết bị không đảm bảo kỹ thuật, chập điện.

Trung úy Trần Anh Tuấn, cán bộ Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên sông, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PC07), Công an thành phố Đà Nẵng khuyến cáo: “Đối với các tàu cá cũng như tàu chở dầu, trước hết cần trang bị đầy đủ phương tiện phòng cháy chữa cháy. Đồng thời quản lý chặt chẽ nguồn nhiệt, nguồn lửa trong quá trình sinh hoạt, sử dụng điện. Các thiết bị điện không đảm bảo an toàn thì tuyệt đối không sử dụng. Không tự ý lắp ráp, thay đổi hệ thống điện; việc hàn cắt, sửa chữa nếu không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy thì không nên tiến hành”.

Trước nguy cơ cháy nổ gia tăng trong mùa nắng nóng, Ban Quản lý Âu thuyền và Cảng cá Đà Nẵng chủ động triển khai nhiều giải pháp, từ tuyên truyền đến kiểm tra thực tế từng tàu cá, tàu kinh doanh xăng dầu. Các lực lượng gồm Ban Quản lý, Công an, Biên phòng trực tiếp đến từng tàu đang neo đậu tại các cảng cá, âu thuyền tuyên truyền, phát tờ rơi, hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống và sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ; đồng thời duy trì kiểm tra, giám sát thường xuyên tại khu vực cảng cá.

Ông Nguyễn Trung Thành, Phó Trưởng Ban Quản lý Âu thuyền và Cảng cá Đà Nẵng cho biết: “Vào mùa nắng nóng, Ban chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp với các lực lượng triển khai tuần tra, tuyên truyền trên mặt nước, phát tờ rơi đến các chủ tàu. Đồng thời xây dựng phương án và thông báo đến bà con ngư dân, hộ kinh doanh trong việc đảm bảo các điều kiện về phòng cháy chữa cháy trong khu vực”.

Tăng cường tuyên truyền PCCC đến tận tàu cá và tàu hậu cần

Trong bối cảnh thời tiết cực đoan ngày càng gia tăng, việc nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy không chỉ là yêu cầu bắt buộc, mà còn là cách để mỗi ngư dân tự bảo vệ tài sản, sinh kế của mình và sự an toàn chung của cả khu vực neo đậu tàu thuyền.