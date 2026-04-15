Thoát nghèo, vươn lên khá giả từ đầu tư nuôi cá lồng trên lòng hồ thuỷ điện

Thứ Tư, 16:38, 15/04/2026
VOV.VN - Toàn tỉnh Sơn La hiện đã có hơn 7.000 lồng nuôi cá, sản lượng đạt trên 1.400 tấn. Nhiều hộ gia đình đã thoát nghèo, vươn lên khá giả từ đầu tư nuôi cá lồng trên lòng hồ thuỷ điện.

Nuôi cá lồng trên lòng hồ thuỷ điện đang được tỉnh Sơn La khuyến khích, nhằm phát huy lợi thế mặt nước lòng hồ rộng lớn, trên 26.500 ha. Nhờ các chính sách hỗ trợ mà tỉnh ban hành, nhiều hộ dân, hợp tác xã, doanh nghiệp ở tỉnh đầu tư phát triển các mô hình nuôi thủy sản đã có thu nhập cao, sản phẩm không chỉ tiêu thụ trong nước mà còn hướng tới xuất khẩu.

thoat ngheo, vuon len kha gia tu dau tu nuoi ca long tren long ho thuy dien hinh anh 1
Diện tích mặt nước rộng lớn là lợi thế lớn để Sơn La phát triển nghề nuôi trồng thuỷ sản
thoat ngheo, vuon len kha gia tu dau tu nuoi ca long tren long ho thuy dien hinh anh 2
Nhiều hộ gia đình ở Sơn La đã thoát nghèo, vươn lên khá giả từ đầu tư nuôi cá lồng

Đến nay, toàn tỉnh Sơn La đã có hơn 7.000 lồng nuôi cá, sản lượng đạt trên 1.400 tấn. Tỉnh cũng đã hình thành 15 chuỗi cung ứng thủy sản an toàn với hơn 2.000 lồng nuôi. Ngành nông nghiệp tỉnh tăng cường các hoạt động hỗ trợ về vốn, giống, kỹ thuật; tạo điều kiện cho các hộ dân, HTX, doanh nghiệp tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối, tiêu thụ sản phẩm, hướng tới phát triển nghề nuôi thủy sản bền vững.

thoat ngheo, vuon len kha gia tu dau tu nuoi ca long tren long ho thuy dien hinh anh 3
thoat ngheo, vuon len kha gia tu dau tu nuoi ca long tren long ho thuy dien hinh anh 4
Sản phẩm cá Sông Đà đang tiêu thụ trong nước và hướng tới xuất khẩu

Tại xã Mường La - nơi có nhà máy thuỷ điện Sơn La, địa phương xác định vùng nuôi thủy sản trên lòng hồ là trọng điểm, chủ lực trong phát triển kinh tế gắn với phát huy thế mạnh địa phương. Ông Bùi Việt Cường, Chủ tịch UBND xã cho biết, hiện Mường La đang duy trì 40 ha mặt nước nuôi thủy sản, với trên 750 lồng cá. Đáng chú ý trong phát triển nuôi thủy sản tại Mường La là có mô hình nuôi cá tầm với quy mô hơn 260 lồng nuôi của Công ty TNHH một thành viên cá tầm Việt Nam - Sơn La. Cá tầm tại đây được chăm sóc theo quy trình VietGAP, áp dụng kỹ thuật hiện đại vào chăm sóc, phòng bệnh, cho sản lượng 150 - 300 tấn/năm, tiêu thụ trong nước và hướng tới xuất khẩu. 

"Mường La đến nay đã có trên 750 lồng cá. Xã xác định từ nay đến năm 2030 sẽ phát triển gấp đôi số lồng cá so với hiện nay. Ngoài việc phát triển lồng, xã cũng khuyến khích bà con phát triển thương hiệu sản phẩm từ cá. Hiện nay tỉnh Sơn La đã công bố sản phẩm cá sông Đà là sản phẩm OCOP; trên cơ sở thương hiệu đó, xã sẽ phát huy và xây dựng thương hiệu sản phẩm riêng; gắn với đó, Mường La cũng sẽ tập trung đầu tư phát triển du lịch cộng đồng vùng lòng hồ, nội dung này cũng phù hợp với kế hoạch phát triển du lịch của tỉnh trong thời gian tới", ông Cường nói.

Thu Thuỳ/VOV-Tây Bắc
Tag: nuôi cá lồng hồ thủy điện Sơn La thoát nghèo
Người dân Sơn La phấn khởi khi "Giấc mơ cao tốc" sắp thành hiện thực
Người dân Sơn La phấn khởi khi "Giấc mơ cao tốc" sắp thành hiện thực

VOV.VN - Cao tốc Hoà Bình - Sơn La khi hoàn thành sẽ giúp tháo gỡ điểm nghẽn về kết cấu hạ tầng giao thông, tạo đột phá, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Sơn La và các tỉnh trong khu vực Tây Bắc, vì vậy, người dân rất mong chờ ngày tuyến đường này hiện hữu.

Người dân Sơn La phấn khởi khi "Giấc mơ cao tốc" sắp thành hiện thực

Người dân Sơn La phấn khởi khi "Giấc mơ cao tốc" sắp thành hiện thực

VOV.VN - Cao tốc Hoà Bình - Sơn La khi hoàn thành sẽ giúp tháo gỡ điểm nghẽn về kết cấu hạ tầng giao thông, tạo đột phá, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Sơn La và các tỉnh trong khu vực Tây Bắc, vì vậy, người dân rất mong chờ ngày tuyến đường này hiện hữu.

Sinh kế bền vững từ lòng hồ thủy điện Sơn La
Sinh kế bền vững từ lòng hồ thủy điện Sơn La

VOV.VN - Khai thác tiềm năng diện tích mặt nước lòng hồ thủy điện Sơn La, nhiều hộ dân nơi đây đã gắn bó với nghề nuôi cá lồng, nuôi trồng thủy sản. Từ những lồng cá nhỏ lẻ ban đầu, người dân vùng lòng hồ đã từng bước thay đổi tư duy, cách làm, đưa nghề nuôi cá lồng thành sinh kế bền vững, hiệu quả kinh tế cao.

Sinh kế bền vững từ lòng hồ thủy điện Sơn La

Sinh kế bền vững từ lòng hồ thủy điện Sơn La

VOV.VN - Khai thác tiềm năng diện tích mặt nước lòng hồ thủy điện Sơn La, nhiều hộ dân nơi đây đã gắn bó với nghề nuôi cá lồng, nuôi trồng thủy sản. Từ những lồng cá nhỏ lẻ ban đầu, người dân vùng lòng hồ đã từng bước thay đổi tư duy, cách làm, đưa nghề nuôi cá lồng thành sinh kế bền vững, hiệu quả kinh tế cao.

Nguy cơ lũ lớn cận kề, Bộ NN&MT chỉ đạo “nóng” với các hồ thủy điện miền Trung
Nguy cơ lũ lớn cận kề, Bộ NN&MT chỉ đạo “nóng” với các hồ thủy điện miền Trung

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Nguyễn Hoàng Hiệp chỉ đạo, điều tiết lũ linh hoạt, hạ mực nước hồ thủy điện đón bão Kalmaegi.

Nguy cơ lũ lớn cận kề, Bộ NN&MT chỉ đạo “nóng” với các hồ thủy điện miền Trung

Nguy cơ lũ lớn cận kề, Bộ NN&MT chỉ đạo “nóng” với các hồ thủy điện miền Trung

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Nguyễn Hoàng Hiệp chỉ đạo, điều tiết lũ linh hoạt, hạ mực nước hồ thủy điện đón bão Kalmaegi.

