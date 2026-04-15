Thoát nghèo, vươn lên khá giả từ đầu tư nuôi cá lồng trên lòng hồ thuỷ điện

Nuôi cá lồng trên lòng hồ thuỷ điện đang được tỉnh Sơn La khuyến khích, nhằm phát huy lợi thế mặt nước lòng hồ rộng lớn, trên 26.500 ha. Nhờ các chính sách hỗ trợ mà tỉnh ban hành, nhiều hộ dân, hợp tác xã, doanh nghiệp ở tỉnh đầu tư phát triển các mô hình nuôi thủy sản đã có thu nhập cao, sản phẩm không chỉ tiêu thụ trong nước mà còn hướng tới xuất khẩu.

Diện tích mặt nước rộng lớn là lợi thế lớn để Sơn La phát triển nghề nuôi trồng thuỷ sản

Nhiều hộ gia đình ở Sơn La đã thoát nghèo, vươn lên khá giả từ đầu tư nuôi cá lồng

Đến nay, toàn tỉnh Sơn La đã có hơn 7.000 lồng nuôi cá, sản lượng đạt trên 1.400 tấn. Tỉnh cũng đã hình thành 15 chuỗi cung ứng thủy sản an toàn với hơn 2.000 lồng nuôi. Ngành nông nghiệp tỉnh tăng cường các hoạt động hỗ trợ về vốn, giống, kỹ thuật; tạo điều kiện cho các hộ dân, HTX, doanh nghiệp tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối, tiêu thụ sản phẩm, hướng tới phát triển nghề nuôi thủy sản bền vững.

Sản phẩm cá Sông Đà đang tiêu thụ trong nước và hướng tới xuất khẩu

Tại xã Mường La - nơi có nhà máy thuỷ điện Sơn La, địa phương xác định vùng nuôi thủy sản trên lòng hồ là trọng điểm, chủ lực trong phát triển kinh tế gắn với phát huy thế mạnh địa phương. Ông Bùi Việt Cường, Chủ tịch UBND xã cho biết, hiện Mường La đang duy trì 40 ha mặt nước nuôi thủy sản, với trên 750 lồng cá. Đáng chú ý trong phát triển nuôi thủy sản tại Mường La là có mô hình nuôi cá tầm với quy mô hơn 260 lồng nuôi của Công ty TNHH một thành viên cá tầm Việt Nam - Sơn La. Cá tầm tại đây được chăm sóc theo quy trình VietGAP, áp dụng kỹ thuật hiện đại vào chăm sóc, phòng bệnh, cho sản lượng 150 - 300 tấn/năm, tiêu thụ trong nước và hướng tới xuất khẩu.

"Mường La đến nay đã có trên 750 lồng cá. Xã xác định từ nay đến năm 2030 sẽ phát triển gấp đôi số lồng cá so với hiện nay. Ngoài việc phát triển lồng, xã cũng khuyến khích bà con phát triển thương hiệu sản phẩm từ cá. Hiện nay tỉnh Sơn La đã công bố sản phẩm cá sông Đà là sản phẩm OCOP; trên cơ sở thương hiệu đó, xã sẽ phát huy và xây dựng thương hiệu sản phẩm riêng; gắn với đó, Mường La cũng sẽ tập trung đầu tư phát triển du lịch cộng đồng vùng lòng hồ, nội dung này cũng phù hợp với kế hoạch phát triển du lịch của tỉnh trong thời gian tới", ông Cường nói.