Thời tiết đêm nay, Bắc Bộ có mưa to

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hiện nay (19/7) rãnh áp thấp có trục ở khoảng 22-24 độ Vĩ Bắc.

Mưa dông.

Dự báo do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với vùng hội tụ gió lên đến mực 3000m nên trong đêm nay và sáng mai (20/7), ở khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, riêng các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến 30-70mm/12 giờ, có nơi trên 100mm/12 giờ).