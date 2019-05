Thời tiết dịp Tết thiếu nhi và thi vào lớp 10 ở Hà Nội và TP HCM

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin về tình hình thời tiết từ nay đến Tết thiếu nhi và kỳ thi vào lớp 10 ở Hà Nội và TP HCM như sau:

Dịp Quốc tế thiếu nhi 1/6, cả 3 miền đều có mưa.

Phía Tây Bắc Bộ: Từ ngày 24 đến ngày 26/5, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, riêng khu Tây Bắc có nắng nóng, từ 25-26/5 có nắng nóng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ đêm 26 đến ngày 30, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngày 31/5-2/6 có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ: Từ ngày 24 đến ngày 26/5, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, từ 25-26/5 có nắng nóng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ đêm 26 đến ngày 30/5, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngày 31/5 đến ngày 2/6 có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Kỳ thi vào lớp 10 (từ 1 – 3/6) ở Hà Nội diễn ra trong thời tiết có mưa còn TP HCM thì ban ngày có nắng, ban đêm có mưa rào.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Từ ngày 24 đến ngày 26, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, riêng ngày 24 có nơi có nắng nóng, vùng núi có nắng nóng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.



Từ ngày 27/5 đến ngày 2/6, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng; riêng từ đêm 27 đến 30/5 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Từ nay cho đến ngày 2/6, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; riêng ngày 25, ngày 26 có nắng nóng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tây Nguyên: Từ nay cho đến 2/6, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ: Từ nay cho đến ngày 2/6, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội: Từ ngày 24 đến ngày 26/5, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, từ 25-26/5 có nắng nóng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ đêm 26 đến ngày 30, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngày 31/5 cho đến ngày 2/6 có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. /.