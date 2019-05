Thời tiết 21/5: Hà Nội có mưa rào và dông

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén, từ hôm nay đến sáng sớm mai (22/5), ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa dông diện rộng, lượng mưa đạt cấp mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to (lượng mưa phổ biến 30-60mm/24 giờ, có nơi trên 80mm/24 giờ).Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trên các sông suối khu vực vùng núi Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có khả năng xuất hiện một đợt lũ nhỏ; nguy cơ xảy ra sạt lở đất vùng núi, ngập úng tại các vùng trũng thấp ở các khu vực trên.

Nắng nóng cũng kết thúc ở các tỉnh phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ; các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ nắng nóng sẽ dịu dần với nền nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ, có nơi trên 38 độ.

Tại Tây Bắc Bộ: nền nhiệt giảm xuống còn 28-31 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi 32-34 độ. Phía Đông Bắc Bộ trời không còn nắng nóng, nhiệt độ cao nhất cũng chỉ 27-30 độ.

Ngày 21/5, Hà Nội sẽ có mưa rào và dông (Ảnh: KT)

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước:



Hà Nội: có lúc có mưa rào và dông; trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ.



Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: nền nhiệt cao nhất phổ biến 28-31 độ; phía Nam 32-35 độ, có nơi trên 36 độ.



Đà Nẵng đến Bình Thuận: ngày nắng nóng 33-36 độ, có nơi trên 37 độ; chiều tối có mưa rào và dông rải rác.



Tây Nguyên: Nhiệt độ cao nhất có nơi trên 34 độ, về đêm giảm xuống thấp nhất còn 22 độ.



Khu vực Nam Bộ: nền nhiệt phổ biến từ 32-35 độ, có nơi trên 35 độ; tại TP.HCM là 34 độ và Cần Thơ 35 độ./.