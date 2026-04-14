Thời tiết hôm nay 15/4: Bắc Bộ nắng nóng, Trung Bộ có nơi trên 39 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm 14 đến ngày 16/4: Khu vực từ Nghệ An đến TP Huế chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi; ban ngày xuất hiện nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt.

Tại TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, chiều tối và đêm có mưa rào, dông cục bộ; ban ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; Khu vực Tây Bắc Bộ và phía Bắc cao nguyên Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi; riêng phía Bắc cao nguyên Trung Bộ trong các ngày 15-16/4, chiều tối và tối có mưa rào, dông rải rác; ban ngày trời nắng nóng.

Các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi; riêng phía Nam cao nguyên Trung Bộ trong hai ngày 15-16/4 có mưa rào, dông rải rác vào chiều tối và tối. Ban ngày trời nắng, có nơi nắng nóng.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ảnh minh họa

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước đêm 14, ngày 15/4

TP. Hà Nội: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

Tây Bắc Bộ: Có mây, đêm không mưa; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 33-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Đông Bắc Bộ: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió tây nam đến nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 37-39 độ, có nơi trên 39 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 35-38 độ, có nơi trên 38 độ; phía Nam 32-35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 33-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

TP. Hồ Chí Minh: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.