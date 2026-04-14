  Hà Nội
  Cao Bằng
  Sơn La
  Lai Châu
  Tuyên Quang
  Lào Cai
  Thái Nguyên
  Điện Biên
  Phú Thọ
  Bắc Ninh
  Quảng Ninh
  Hải Phòng
  Hưng Yên
  Ninh Bình
  Thanh Hóa
  Nghệ An
  Hà Tĩnh
  Quảng Trị
  Đà Nẵng
  Quảng Ngãi
  Gia Lai
  Đắk Lắk
  Khánh Hòa
  Lâm Đồng
  Đồng Nai
  TP. HCM
  Tây Ninh
  Đồng Tháp
  Vĩnh Long
  Cần Thơ
  An Giang
  Cà Mau
Thời tiết hôm nay 15/4: Bắc Bộ nắng nóng, Trung Bộ có nơi trên 39 độ C

Thứ Ba, 21:00, 14/04/2026
VOV.VN - Thời tiết hôm nay 15/4, nhiều khu vực trên cả nước duy trì trạng thái ngày nắng, có nơi nắng nóng. Trung Bộ tiếp tục xuất hiện nắng nóng gay gắt, nhiệt độ có nơi vượt 39 độ C, trong khi Nam Bộ và Tây Nguyên chiều tối khả năng có mưa dông cục bộ kèm lốc, sét và gió giật mạnh.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm 14 đến ngày 16/4: Khu vực từ Nghệ An đến TP Huế chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi; ban ngày xuất hiện nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt.

Tại TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, chiều tối và đêm có mưa rào, dông cục bộ; ban ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; Khu vực Tây Bắc Bộ và phía Bắc cao nguyên Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi; riêng phía Bắc cao nguyên Trung Bộ trong các ngày 15-16/4, chiều tối và tối có mưa rào, dông rải rác; ban ngày trời nắng nóng.

Các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi; riêng phía Nam cao nguyên Trung Bộ trong hai ngày 15-16/4 có mưa rào, dông rải rác vào chiều tối và tối. Ban ngày trời nắng, có nơi nắng nóng.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

thoi tiet hom nay 15 4 bac bo nang nong, trung bo co noi tren 39 do c hinh anh 1
Ảnh minh họa

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước đêm 14, ngày 15/4

TP. Hà Nội: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

Tây Bắc Bộ: Có mây, đêm không mưa; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 33-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Đông Bắc Bộ: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió tây nam đến nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 37-39 độ, có nơi trên 39 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 35-38 độ, có nơi trên 38 độ; phía Nam 32-35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 33-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

TP. Hồ Chí Minh: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.

Nắng nóng tại miền Trung chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, nhiều nơi chạm ngưỡng 40 độ

VOV.VN - Hôm nay nắng nóng tiếp tục bao trùm hầu hết các khu vực trên cả nước, đặc biệt, từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất chạm ngưỡng 40 độ C. Người dân cần đề phòng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt và cháy nổ, hỏa hoạn ở khu vực dân cư.

Người Hà Nội bịt kín mít đối phó với nắng nóng ngột ngạt đầu mùa
VOV.VN - Nhiệt độ ngoài trời có thời điểm chạm ngưỡng gần 40°C khiến nhiều tuyến phố rơi vào trạng thái oi bức, ngột ngạt. Giữa cái nóng đầu hè, người dân Thủ đô phải tìm đủ cách để thích nghi, từ thay đổi thói quen sinh hoạt đến trang bị chống nắng kín mít khi ra đường.

Nắng nóng gay gắt trong cả nước, nhiều nơi chạm ngưỡng 40°C
VOV.VN - Chiều 12/4, nắng nóng xảy ra trên diện rộng cả nước, riêng khu vực từ Nghệ An đến TP. Huế xuất hiện nắng nóng gay gắt, có nơi trên 40°C. Dự báo trong 1–2 ngày tới, tình trạng này tiếp diễn, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, ảnh hưởng sức khỏe người dân.

Nắng nóng diện rộng kéo dài, dự báo xâm nhập mặn với nồng độ cao tại Cần Thơ
VOV.VN - Theo Đài Khí tượng Thủy văn thành phố Cần Thơ, trong những ngày qua, trên địa bàn thành phố xuất hiện nắng nóng tập trung chủ yếu ở khu vực phía Tây và trung tâm thành phố.

