Thời tiết hôm nay 19/7: Bão số 1 gây mưa vừa và dông ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ

Thời tiết ngày 18/7: Bão số 1 gây mưa lớn ở Bắc và Trung Bộ

VOV.VN - Từ đêm 17/7 đến ngày 19/7 miền Bắc có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 200-300mm. Khu vực Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi trên 250mm.