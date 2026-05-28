Thời tiết hôm nay 28/5: Hà Nội nắng nóng gay gắt, chiều tối đề phòng mưa dông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 27 đến ngày 29/5, thời tiết cả nước tiếp tục có nắng nóng diện rộng xen kẽ mưa dông vào chiều tối và đêm; Bắc Bộ ngày nắng nóng, có nơi gay gắt; từ chiều tối 28/5 xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế tiếp tục nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, sau giảm dần từ ngày 29/5.

Duyên hải Nam Trung Bộ có nắng nóng, riêng phía Nam từ chiều tối 28/5 xuất hiện mưa dông rải rác. Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối và tối có mưa rào, dông, cục bộ có nơi mưa to; ban ngày trời nắng, có nơi nắng nóng.

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước hôm nay 28/5:

TP. Hà Nội: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam đến nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 28-30 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Tây Bắc Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, có nơi dưới 23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 33-36 độ, có nơi trên 37 độ.

Đông Bắc Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam đến nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Thanh Hóa đến Huế: Ít mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 28-31 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 35-38 độ, có nơi trên 39 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 35-38 độ, có nơi trên 39 độ.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

TP. Hồ Chí Minh: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.