Thời tiết hôm nay 28/5: Hà Nội nắng nóng gay gắt, chiều tối đề phòng mưa dông

Thứ Năm, 05:27, 28/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hôm nay 28/5, Hà Nội và nhiều tỉnh Bắc Bộ tiếp tục xảy ra nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất trên 37 độ C. Tuy nhiên, từ chiều tối và đêm, khu vực có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to kèm nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 27 đến ngày 29/5, thời tiết cả nước tiếp tục có nắng nóng diện rộng xen kẽ mưa dông vào chiều tối và đêm; Bắc Bộ ngày nắng nóng, có nơi gay gắt; từ chiều tối 28/5 xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế tiếp tục nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, sau giảm dần từ ngày 29/5.

Duyên hải Nam Trung Bộ có nắng nóng, riêng phía Nam từ chiều tối 28/5 xuất hiện mưa dông rải rác. Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối và tối có mưa rào, dông, cục bộ có nơi mưa to; ban ngày trời nắng, có nơi nắng nóng.

thoi tiet hom nay 28 5 ha noi nang nong gay gat, chieu toi de phong mua dong hinh anh 1
Ảnh minh họa

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước hôm nay 28/5:

TP. Hà Nội: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam đến nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 28-30 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Tây Bắc Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, có nơi dưới 23 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 33-36 độ, có nơi trên 37 độ.

Đông Bắc Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam đến nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Thanh Hóa đến Huế: Ít mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 28-31 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 35-38 độ, có nơi trên 39 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 35-38 độ, có nơi trên 39 độ.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

TP. Hồ Chí Minh: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

PV/VOV.VN
Tin liên quan

Đột quỵ gia tăng mùa nắng nóng: Cách nhận biết sớm và xử trí kịp thời

VOV.VN - Nắng nóng cực đoan kéo dài có thể làm tăng khoảng 10% nguy cơ đột quỵ và tử vong do đột quỵ. Nhiều người xuất hiện đau đầu, chóng mặt sau khi đi nắng nhưng nghĩ chỉ là say nắng, dẫn đến nhập viện muộn và bỏ lỡ “thời gian vàng” cấp cứu.

Dân xóm trọ công nhân giữa "chảo lửa" Hà Nội trắng đêm vì nắng nóng
VOV.VN - Giữa đợt nắng nóng hơn 40 độ C tại Hà Nội, hàng chục nghìn công nhân quanh Khu công nghiệp Bắc Thăng Long phải sống trong những phòng trọ chật hẹp, mái tôn nóng hầm hập như “chảo lửa”. Thiếu điều hòa, mất ngủ kéo dài và thu nhập bấp bênh khiến cuộc sống của người lao động càng thêm nhọc nhằn.

Vì sao Bắc Bộ và miền Trung nắng nóng gay gắt vượt mốc lịch sử?
VOV.VN - Đợt nắng nóng cuối tháng 5 đang khiến nhiều tỉnh thành Bắc Bộ và miền Trung như “chảo lửa”, với hàng loạt nơi ghi nhận nhiệt độ vượt 40 độ C, phá vỡ mốc lịch sử nhiều năm. Chuyên gia cho rằng ngoài vùng thấp nóng và gió phơn, hiệu ứng đảo nhiệt đô thị cũng khiến cái nóng trở nên khắc nghiệt hơn.

