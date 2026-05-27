Đột quỵ gia tăng mùa nắng nóng: Cách nhận biết sớm và xử trí kịp thời

Thứ Tư, 12:31, 27/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nắng nóng cực đoan kéo dài có thể làm tăng khoảng 10% nguy cơ đột quỵ và tử vong do đột quỵ. Nhiều người xuất hiện đau đầu, chóng mặt sau khi đi nắng nhưng nghĩ chỉ là say nắng, dẫn đến nhập viện muộn và bỏ lỡ “thời gian vàng” cấp cứu.

Nắng nóng cực đoan khiến nguy cơ đột quỵ tăng cao

Theo Bộ Y tế, nhiệt độ môi trường tăng cao là một trong những yếu tố làm gia tăng nguy cơ đột quỵ, đặc biệt ở người lớn tuổi và người có bệnh lý tim mạch, tăng huyết áp. Một số nghiên cứu quốc tế cho thấy nắng nóng cực đoan có thể làm tăng khoảng 10% nguy cơ đột quỵ và tử vong do đột quỵ.

Ghi nhận tại BVĐK Hồng Ngọc, số trường hợp khám vì đau đầu, tăng huyết áp, rối loạn tuần hoàn và các dấu hiệu thần kinh trong mùa nắng nóng có xu hướng gia tăng.

Như trường hợp của anh N.H.T (42 tuổi), do đặc thù công việc, anh đã có nhiều giờ liên tục đi dưới nắng nóng gay gắt vào giữa trưa. Sau khi trở về nhà, anh vào phòng điều hòa lạnh sâu rồi tắm ngay bằng nước lạnh để “hạ nhiệt” cơ thể. 

Ít phút sau, anh bắt đầu xuất hiện đau đầu dữ dội, chóng mặt, tê nhẹ nửa mặt trái và tay chân cùng bên yếu dần. Khi tình trạng nói khó xuất hiện, gia đình lập tức đưa anh đi cấp cứu. Tại bệnh viện, anh được chẩn đoán đột quỵ não do tắc nghẽn mạch máu não.

Nắng nóng cao điểm làm gia tăng nguy cơ đột quỵ

Theo BSCKI Phạm Quốc Đại - Khoa Nội BVĐK Hồng Ngọc cơ sở Yên Ninh, đây là tình huống không hiếm gặp trong mùa hè.

“Ngoài bệnh nền và lối sống, yếu tố thời tiết, đặc biệt là sự thay đổi nhiệt độ đột ngột, có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ. Nhiều người chưa hiểu rõ cơ chế huyết động của cơ thể trong mùa nóng nên mắc sai lầm trong sinh hoạt, khiến mùa hè trở thành thời điểm gia tăng các biến cố nguy hiểm”, bác sĩ Đại cho biết.

Bác sĩ lý giải, khi nhiệt độ môi trường tăng cao, cơ thể sẽ phải giãn mạch và tiết nhiều mồ hôi để tản nhiệt. Quá trình này khiến cơ thể mất nước và điện giải liên tục, làm máu trở nên cô đặc hơn. Trong khi đó, tim buộc phải tăng hoạt động để duy trì tuần hoàn và cung cấp máu lên não.

Khi cơ thể đang ở trạng thái mất nước mà đột ngột chuyển từ môi trường nóng sang lạnh sâu, mạch máu có thể co lại nhanh chóng, khiến huyết áp biến động mạnh và tạo áp lực lớn lên thành mạch. Với người có tăng huyết áp, xơ vữa mạch máu hoặc bệnh tim mạch, đây có thể là yếu tố kích hoạt đột quỵ.

Ngoài ra, việc lao động ngoài trời kéo dài, uống quá ít nước, sử dụng nhiều rượu bia hoặc thức khuya trong thời tiết nóng bức cũng có thể làm tăng nguy cơ rối loạn tuần hoàn và biến cố mạch máu não.

Cách nhận biết sớm, phòng ngừa và xử trí đột quỵ

Theo các bác sĩ, một trong những nguyên nhân khiến nhiều bệnh nhân đột quỵ nhập viện muộn là nhầm lẫn các triệu chứng ban đầu với say nắng hoặc mệt thông thường.

Thực tế, đột quỵ trong mùa nóng có thể khởi phát bằng những biểu hiện như: đau đầu dữ dội đột ngột, chóng mặt, buồn nôn, choáng váng, mất thăng bằng… Sau đó, người bệnh có thể xuất hiện các dấu hiệu điển hình hơn như méo miệng, nói khó, yếu liệt tay chân hoặc lơ mơ. Khi đó, người thân cần nhanh chóng gọi cấp cứu hoặc đưa người bệnh tới cơ sở y tế gần nhất.

“Nhiều người nghĩ chỉ cần nghỉ ngơi hoặc uống nước là sẽ đỡ nên chậm đi viện. Tuy nhiên, với đột quỵ, chỉ chậm vài giờ cũng có thể làm tăng nguy cơ tử vong hoặc để lại di chứng nặng nề”, bác sĩ Đại cảnh báo.

Đột quỵ là tình trạng cấp cứu cần xử trí càng sớm càng tốt. Việc đưa người bệnh tới bệnh viện trong “thời gian vàng” giúp tăng khả năng can thiệp hiệu quả, giảm tổn thương não và hạn chế di chứng lâu dài.

Giờ vàng cấp cứu đột quỵ là trong 3 - 4,5 giờ đầu tiên kể từ khi có triệu chứng

Trong thời gian chờ cấp cứu, cần để người bệnh nằm nơi thoáng mát, nới lỏng quần áo và theo dõi tình trạng ý thức. Không được tự ý cho uống thuốc hoặc cạo gió vì có thể khiến tình trạng nguy hiểm hơn.

Để giảm nguy cơ đột quỵ trong mùa hè, các bác sĩ khuyến cáo người dân cần uống đủ nước và điện giải mỗi ngày, hạn chế ra ngoài vào thời điểm nắng gắt, tránh thay đổi nhiệt độ đột ngột và không nên tắm nước lạnh ngay sau khi đi nắng về.

Bên cạnh đó, cần duy trì lối sống điều độ, ngủ đủ giấc, hạn chế rượu bia, thuốc lá và kiểm soát tốt các bệnh lý nền như tăng huyết áp, tim mạch, rối loạn chuyển hóa lipid máu, đái tháo đường.

Các chuyên gia nhấn mạnh, nắng nóng là yếu tố khó tránh khỏi trong mùa hè nhưng nhiều nguy cơ đột quỵ hoàn toàn có thể phòng ngừa nếu người dân chủ động bảo vệ sức khỏe và nhận biết sớm các dấu hiệu cảnh báo. 

Mai Hương/VOV.VN
Tag: BVĐK Hồng Ngọc đột quỵ say nắng Yên Ninh
BVĐK Hồng Ngọc được tái công nhận là Trung tâm Đào tạo ngoại khoa theo chuẩn RCS
VOV.VN - Đây là lần thứ 2 Bệnh viện được Hiệp hội Phẫu thuật Hoàng gia Anh (RCS) tái công nhận là Trung tâm Đào tạo Ngoại khoa chuẩn toàn cầu giai đoạn 2026 -2029, ghi dấu 6 năm duy trì chứng nhận cấp độ cao nhất dành cho các đơn vị đào tạo ngoại khoa theo chuẩn quốc tế.

Kỹ sư Nigeria vượt 10.000km sang Việt Nam thay khớp háng
VOV.VN - Sau cuộc mổ thay khớp háng tại BVĐK Hồng Ngọc, nam bệnh nhân người Nigeria lần đầu có thể đặt gót chân chạm đất, đi lại bình thường sau 10 năm phải "đi bằng mũi chân" vì hoại tử chỏm xương đùi.

