Thời tiết hôm nay 29/3: Bắc Bộ mưa nhẹ, sương mù; nhiều nơi nắng nóng cục bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm 27 đến ngày 29/3, khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến TP Huế có mưa vài nơi, sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Riêng khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có nắng, có nơi xuất hiện nắng nóng.

Từ ngày 30/3, khu vực Tây Bắc Bộ và dải từ Thanh Hóa đến TP Huế có khả năng xảy ra nắng nóng; đồng bằng Bắc Bộ cũng có nơi ghi nhận nắng nóng; Các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi; ban ngày trời nắng, riêng khu vực cao nguyên Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa dông có thể xuất hiện lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ảnh minh họa

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước đêm 28, ngày 29/3

TP. Hà Nội: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-30 độ.

Tây Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, riêng khu Tây Bắc 17-20 độ

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, riêng khu Tây Bắc 32-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió đông nam đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm không mưa; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm không mưa; ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, riêng miền Đông có nơi trên 35 độ.

TP. Hồ Chí Minh: Có mây, đêm không mưa; ngày nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.