中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thời tiết hôm nay 29/3: Bắc Bộ mưa nhẹ, sương mù; nhiều nơi nắng nóng cục bộ

Chủ Nhật, 05:54, 29/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hôm nay 29/3, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì trạng thái nhiều mây, sáng sớm có sương mù, mưa nhỏ rải rác, trưa chiều hửng nắng. Tây Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ xuất hiện nắng nóng cục bộ, có nơi trên 35 độ C; chiều tối một số khu vực vẫn có khả năng xảy ra mưa rào và dông.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm 27 đến ngày 29/3, khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến TP Huế có mưa vài nơi, sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Riêng khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có nắng, có nơi xuất hiện nắng nóng.

Từ ngày 30/3, khu vực Tây Bắc Bộ và dải từ Thanh Hóa đến TP Huế có khả năng xảy ra nắng nóng; đồng bằng Bắc Bộ cũng có nơi ghi nhận nắng nóng; Các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi; ban ngày trời nắng, riêng khu vực cao nguyên Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa dông có thể xuất hiện lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

thoi tiet hom nay 29 3 bac bo mua nhe, suong mu nhieu noi nang nong cuc bo hinh anh 1
Ảnh minh họa

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước đêm 28, ngày 29/3

TP. Hà Nội: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 28-30 độ.

Tây Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, riêng khu Tây Bắc 17-20 độ
Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, riêng khu Tây Bắc 32-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió đông nam đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm không mưa; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm không mưa; ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, riêng miền Đông có nơi trên 35 độ.

TP. Hồ Chí Minh: Có mây, đêm không mưa; ngày nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

suong_mu.jpg

Thời tiết hôm nay 28/3: Miền Bắc mưa phùn, sương mù buổi sáng

VOV.VN - Thời tiết hôm nay 28/3, thời tiết các khu vực có sự phân hóa rõ rệt: miền Bắc duy trì trạng thái nhiều mây, có mưa phùn và sương mù vào sáng sớm; Khu vực Trung và Nam Bộ tiếp tục nắng, có nơi xuất hiện nắng nóng, tiềm ẩn nguy cơ dông lốc vào chiều tối ở một số vùng.

 

PV/VOV.VN
Tag: thời tiết ngày 29/3 thời tiết bắc bộ mưa nhẹ sương mù dự báo thời tiết thời tiết mới nhất thời tiết hôm nay
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Thời tiết hôm nay 27/3: Miền Bắc sáng mưa nhẹ, trưa hửng nắng

VOV.VN - Thời tiết hôm nay 27/3, khu vực Hà Nội và các tỉnh miền Bắc duy trì trạng thái nhiều mây, sáng sớm có mưa nhỏ, trưa chiều giảm mây, trời hửng nắng; Khu vực Tây Bắc và Nam Bộ xuất hiện nắng nóng cục bộ, riêng TP. Hồ Chí Minh ngày nắng, nhiệt độ cao nhất lên tới 34 độ C.

Thời tiết hôm nay 26/3: Bắc Bộ sáng sương mù, trưa hửng nắng

VOV.VN - Thời tiết hôm nay 26/3, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì hình thái nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi vào đêm và sáng sớm, trưa chiều hửng nắng. Trong khi đó, Tây Bắc Bộ, cao nguyên Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ xuất hiện nắng nóng cục bộ, có nơi trên 35 độ C.

Thời tiết hôm nay 25/3: Miền Bắc sáng có mưa nhẹ, trưa hửng nắng

VOV.VN - Ngày 25/3, Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ duy trì trạng thái nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác vào đêm và sáng sớm, sau đó giảm mây, trời hửng nắng về trưa chiều. Trong khi đó, khu vực Nam Bộ tiếp tục nắng mạnh, riêng miền Đông có nơi xuất hiện nắng nóng trên 35 độ C.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
Ô TÔ - XE MÁY
PODCAST
Tin 24h
Dấu ấn VOV
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục