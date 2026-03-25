中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thời tiết hôm nay 25/3: Miền Bắc sáng có mưa nhẹ, trưa hửng nắng

Thứ Tư, 05:30, 25/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 25/3, Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ duy trì trạng thái nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác vào đêm và sáng sớm, sau đó giảm mây, trời hửng nắng về trưa chiều. Trong khi đó, khu vực Nam Bộ tiếp tục nắng mạnh, riêng miền Đông có nơi xuất hiện nắng nóng trên 35 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia,  từ đêm 24 đến ngày 26/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì trạng thái thời tiết tương đối ổn định, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hửng nắng. Riêng khu vực Tây Bắc, đêm có mưa rào và dông cục bộ; ban ngày trời nắng, có nơi xuất hiện nắng nóng.

Tại các khu vực khác, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ban ngày trời nắng; riêng miền Đông Nam Bộ có nơi xảy ra nắng nóng.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong các cơn mưa dông có khả năng xuất hiện lốc, sét và gió giật mạnh, người dân cần chủ động các biện pháp phòng tránh.

thoi tiet hom nay 25 3 mien bac sang co mua nhe, trua hung nang hinh anh 1
Ảnh minh họa

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước đêm 24, ngày 25/3

TP. Hà Nội: Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa, mưa nhỏ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-24 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 27-29 độ.

Tây Bắc Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày trời nắng, riêng khu Tây Bắc có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, riêng khu Tây Bắc 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời giảm mây hửng nắng. Gió đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông nam đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, riêng miền Đông có nơi trên 35 độ.

TP. Hồ Chí Minh: Có mây, đêm không mưa; ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.

 

PV/VOV.VN
Tag: thời tiết ngày 25/3 thời tiết miền bắc mưa nhẹ dự báo thười tiết thời tiết hôm nay thời tiết mới nhất
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Thời tiết hôm nay 23/3: Bắc Bộ sáng sương mù, trưa hửng nắng
Thời tiết hôm nay 23/3: Bắc Bộ sáng sương mù, trưa hửng nắng

VOV.VN - Dự báo thời tiết hôm nay 23/3 cho thấy, khu vực Bắc Bộ, bao gồm Hà Nội, duy trì trạng thái nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác và sương mù vào sáng sớm, sau đó giảm mây, trời hửng nắng từ trưa chiều. 

Thời tiết hôm nay 23/3: Bắc Bộ sáng sương mù, trưa hửng nắng

Thời tiết hôm nay 23/3: Bắc Bộ sáng sương mù, trưa hửng nắng

VOV.VN - Dự báo thời tiết hôm nay 23/3 cho thấy, khu vực Bắc Bộ, bao gồm Hà Nội, duy trì trạng thái nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác và sương mù vào sáng sớm, sau đó giảm mây, trời hửng nắng từ trưa chiều. 

Thời tiết hôm nay 22/3: Miền Bắc nhiều mây, có mưa và sương mù
Thời tiết hôm nay 22/3: Miền Bắc nhiều mây, có mưa và sương mù

VOV.VN - Ngày 22/3, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì trạng thái nhiều mây, có mưa rải rác, sáng sớm xuất hiện sương mù. Trong khi đó, các tỉnh phía Nam tiếp tục có nắng, riêng miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng, tiềm ẩn nguy cơ dông lốc vào chiều tối.

Thời tiết hôm nay 22/3: Miền Bắc nhiều mây, có mưa và sương mù

Thời tiết hôm nay 22/3: Miền Bắc nhiều mây, có mưa và sương mù

VOV.VN - Ngày 22/3, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì trạng thái nhiều mây, có mưa rải rác, sáng sớm xuất hiện sương mù. Trong khi đó, các tỉnh phía Nam tiếp tục có nắng, riêng miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng, tiềm ẩn nguy cơ dông lốc vào chiều tối.

Thời tiết hôm nay 21/3: Miền Bắc sương mù, mưa nhỏ rải rác
Thời tiết hôm nay 21/3: Miền Bắc sương mù, mưa nhỏ rải rác

VOV.VN -Thời tiết hôm nay 21/3, khu vực Bắc Bộ, trong đó có Hà Nội, duy trì trạng thái nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi và xuất hiện sương mù vào sáng sớm. Các khu vực Trung và Nam Bộ phổ biến ngày nắng, chiều tối và đêm có thể xuất hiện mưa rào và dông cục bộ.

Thời tiết hôm nay 21/3: Miền Bắc sương mù, mưa nhỏ rải rác

Thời tiết hôm nay 21/3: Miền Bắc sương mù, mưa nhỏ rải rác

VOV.VN -Thời tiết hôm nay 21/3, khu vực Bắc Bộ, trong đó có Hà Nội, duy trì trạng thái nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi và xuất hiện sương mù vào sáng sớm. Các khu vực Trung và Nam Bộ phổ biến ngày nắng, chiều tối và đêm có thể xuất hiện mưa rào và dông cục bộ.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục