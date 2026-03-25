Thời tiết hôm nay 25/3: Miền Bắc sáng có mưa nhẹ, trưa hửng nắng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm 24 đến ngày 26/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì trạng thái thời tiết tương đối ổn định, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hửng nắng. Riêng khu vực Tây Bắc, đêm có mưa rào và dông cục bộ; ban ngày trời nắng, có nơi xuất hiện nắng nóng.

Tại các khu vực khác, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ban ngày trời nắng; riêng miền Đông Nam Bộ có nơi xảy ra nắng nóng.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong các cơn mưa dông có khả năng xuất hiện lốc, sét và gió giật mạnh, người dân cần chủ động các biện pháp phòng tránh.

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước đêm 24, ngày 25/3

TP. Hà Nội: Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa, mưa nhỏ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-24 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 27-29 độ.

Tây Bắc Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày trời nắng, riêng khu Tây Bắc có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, riêng khu Tây Bắc 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời giảm mây hửng nắng. Gió đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông nam đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, riêng miền Đông có nơi trên 35 độ.

TP. Hồ Chí Minh: Có mây, đêm không mưa; ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.