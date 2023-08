Thời tiết hôm nay 31/7: Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rất to

VOV.VN - Từ ngày 31/7 đến đêm 1/8, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa 50-100mm, có nơi trên 170mm. Ngoài ra, trong ngày và đêm 31/7, ở khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Ninh Thuận và Bình Thuận có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 70mm (mưa tập trung vào chiều tối và đêm).