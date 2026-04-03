Thời tiết hôm nay 3/4: Cảnh báo mưa dông, lốc, sét, mưa đá ở Bắc Bộ

Hiện nay (3/4), bộ phận không khí lạnh có cường độ yếu ở phía Bắc vẫn đang di chuyển xuống phía Nam, nén và đẩy rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24-27 độ vĩ Bắc dịch dần xuống phía Nam.

Dự báo: từ chiều tối 3/4 đến sáng sớm 4/4, do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp, khu vực Bắc Bộ (trừ Điện Biên, Lai Châu) có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10-20mm, cục bộ có nơi mưa to trên 40mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm 3/4

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ

Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ

Nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông nam đến nam cấp 2-3.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 21-24 độ, có nơi dưới 21 độ

Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ, có nơi trên 35 độ

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ

Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ

Nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ

Nhiệt độ cao nhất : 34-37 độ, có nơi trên 37 độ

Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ

Nhiệt độ cao nhất : Phía Bắc 33-36 độ, có nơi trên 37 độ; phía Nam 31-34 độ

Có mây, ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 19-22 độ

Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ, có nơi trên 35 độ

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; đêm không mưa. Gió nhẹ.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ

Nhiệt độ cao nhất : 32-35 độ; riêng miền Đông 35-36 độ

Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng; đêm không mưa. Gió nhẹ.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất : 24-26 độ

Nhiệt độ cao nhất : 34-36 độ

Có mây, ngày nắng nóng, đêm không mưa. Gió nhẹ.