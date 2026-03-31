Thời tiết hôm nay 31/3: Nắng nóng diện rộng, nhiều nơi trên 37 độ C

Thứ Ba, 05:36, 31/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hôm nay 31/3, thời tiết trên cả nước phổ biến nắng, nhiều khu vực xuất hiện nắng nóng, có nơi trên 37 - 38 độ; chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, tiềm ẩn nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 30/3 đến ngày 1/4, thời tiết các khu vực trên cả nước có sự phân hóa rõ rệt, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng, cục bộ có mưa dông.

Tại khu vực phía Đông Bắc Bộ, đêm 30 và ngày 31/3, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi; ban ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, riêng khu vực đồng bằng xuất hiện nắng nóng diện rộng. Từ đêm 31/3 đến ngày 1/4, khu vực này có mưa rào rải rác, có nơi có dông trong đêm, sau đó giảm mưa, trưa chiều trời hửng nắng.

Khu vực phía Tây Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ban ngày trời nắng. Riêng ngày 31/3 xuất hiện nắng nóng, trong đó vùng núi phía Tây từ Nghệ An đến TP Huế có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; Các khu vực khác trên cả nước phổ biến chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi; ban ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, riêng miền Đông Nam Bộ có nắng nóng rõ rệt.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong các cơn mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, người dân cần chủ động phòng tránh.

thoi tiet hom nay 31 3 nang nong dien rong, nhieu noi tren 37 do c hinh anh 1
Ảnh minh họa

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước đêm 30 ngày 31/3

TP. Hà Nội: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 34-36 độ.

Tây Bắc Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, riêng khu Tây Bắc 20-23 độ, có nơi dưới 19 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Đông Bắc Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng khu vực đồng bằng ngày nắng nóng. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, riêng khu vực đồng bằng 35-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, riêng vùng núi phía Tây từ Nghệ An - Huế có nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 35-38 độ, có nơi trên 38 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Nam Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng miền Đông ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, riêng miền Đông 34-36 độ.

TP. Hồ Chí Minh: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 33-35 độ.

PV/VOV.VN
Tin liên quan

Vì sao nắng nóng ở miền Bắc đến sớm hơn quy luật hàng năm?
VOV.VN - Theo ông Nguyễn Hữu Thành, Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia , đợt nắng nóng năm nay ở miền Bắc đến sớm hơn trung bình nhiều năm khoảng 10-15 ngày. Điều này cho thấy biến đổi thời tiết đang diễn biến khá phức tạp.

Sắp xuất hiện đợt nắng nóng diện rộng đầu tiên trong năm 2026, có nơi trên 38 độ C
VOV.VN - Đợt nắng nóng diện rộng đầu tiên trong năm 2026 được dự báo sẽ xuất hiện sớm từ cuối tháng 3, với nhiệt độ có nơi vượt 38 độ C tại Bắc Bộ và Trung Bộ, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, cháy rừng và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.

Nắng nóng kéo dài, Sơn La thực hiện "4 tại chỗ " phòng chống cháy rừng từ cơ sở
VOV.VN -   Theo cảnh báo của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Sơn La, trong những ngày tới nhiều khu vực có nguy cơ cháy rừng duy trì ở cấp 4, có thời điểm sẽ đạt ở cấp 5, mức cực kỳ nguy hiểm. 

