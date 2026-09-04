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Thời tiết hôm nay 4/9: Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng, Nam Bộ có mưa rào rải rác

Thứ Sáu, 05:37, 04/09/2026
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VOV.VN - Dự báo thời tiết hôm nay 4/9: Khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa (ngoại trừ Quảng Ninh, Lạng Sơn), khu vực từ Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35–36°C, có nơi trên 36°C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 3/9, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa, vùng núi phía Tây tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, khu vực từ Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35–36°C, có nơi trên 36°C, cụ thể:

Bắc Mê (Tuyên Quang): 37,9°C

Láng (Hà Nội): 36,7°C

Hồi Xuân (Thanh Hóa): 36,7°C

Huế (TP. Huế): 37,0°C

Tam Kỳ (TP. Đà Nẵng): 36,8°C

Ba Tơ (Quảng Ngãi): 36,7°C

Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45–55%.

Dự báo hôm nay 4/9: Khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa (ngoại trừ Quảng Ninh, Lạng Sơn), khu vực từ Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35–36°C, có nơi trên 36°C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50–55%. Thời gian có nhiệt độ ≥35°C kéo dài 12–16 giờ.

Cảnh báo: Từ ngày 5/9, nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa, khu vực từ Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi dịu dần. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: Cấp 1.

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Thời tiết ngày 4/9: Miền Bắc, miền Trung nắng nóng. (Ảnh minh họa)

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm 4/9

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất : 26-28 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 34-36 độ.

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, đêm không mưa. Gió tây bắc cấp 2-3.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ, có nơi dưới 22 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 32-35 độ; có nơi trên 35 độ.

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 25-28 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất : 25-28 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 34-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 25-28 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 34-36 độ, có nơi trên 36 độ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; ngày có nơi có nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, riêng miền Đông cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất : 25-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

PV/VOV.VN
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