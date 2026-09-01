Thời tiết hôm nay 1/9: Miền Bắc nắng nóng, miền Trung và Đông Nam Bộ mưa lớn

Dự báo thời tiết hôm nay, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (1/9), khu vực từ Hà Tĩnh đến Tp. Đà Nẵng, Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 31/8 đến 03 giờ ngày 1/9 có nơi trên 80mm như các trạm: Tân Long (Quảng Trị) 88mm, Bình Giáo (Gia Lai) 98.8mm,…

Dự báo ngày 1/9, khu vực từ Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm. Đêm mưa giảm dần.

Chiều và tối ngày 1/9, khu vực Cao nguyên Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Thời tiết ngày 1/9: Miền Bắc nắng nóng, miền trung mưa lớn (Ảnh minh họa)

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm 1/9

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất : 26-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 35-37 độ.

Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây bắc cấp 2-3.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ, có nơi dưới 23 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 33-35 độ, có nơi trên 35 độ; riêng khu vực Tây Bắc 31-34 độ.

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi . Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 25-28 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây bắc đến tây cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ, phía Bắc có nơi trên 34 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam ngày có mưa rào và dông rải rác. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 26-29 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung ở miền Đông Nam Bộ). Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 30-32 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.