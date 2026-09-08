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Thời tiết hôm nay 8/9: Bắc Bộ nắng, Trung và Nam Bộ mưa dông

Thứ Ba, 05:16, 08/09/2026
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VOV.VN - Thời tiết hôm nay 8/9: Bắc Bộ ngày nắng, nhiệt độ cao nhất 35 độ C; Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào, dông, cục bộ mưa to, nguy cơ lốc, sét, gió giật mạnh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng và Thủy văn Quốc gia, từ đêm 7/9, Trung Bộ có mưa rào, dông cục bộ. Chiều tối và đêm, từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía Đông Quảng Ngãi và cao nguyên Trung Bộ có mưa 10-30mm, cục bộ trên 70mm. Miền Đông Nam Bộ có mưa 10-20mm, cục bộ trên 50mm.

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Thời tiết hôm nay 8/9: Bắc Bộ nắng, Trung và Nam Bộ mưa dông (Ảnh minh họa)

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước hôm nay 8/9

Khu vực TP. Hà Nội

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 33-35 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, có nơi dưới 22 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Khu vực Đông Bắc Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.

Khu vực Thanh Hóa đến Huế

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Khu vực Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Khu vực TP. Hồ Chí Minh

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 33-35 độ.

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Thời tiết ngày 7/9: Bắc Bộ ngày nắng, nhiều nơi có mưa dông

VOV.VN - Thời tiết ngày 7/9: Bắc Bộ và Hà Nội chủ yếu ngày nắng, nhiệt độ cao nhất 34 độ C; Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. TP Hồ Chí Minh có mưa dông đan xen trong ngày, nhiệt độ cao nhất 35 độ C.

PV/VOV.VN
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