Thời tiết hôm nay 9/3: Bắc Bộ có mưa nhỏ rải rác, trời rét, Nam Bộ nắng nóng

Thời tiết hôm nay 7/3: Bắc Bộ chuyển rét, vùng núi dưới 10 độ, Nam Bộ nắng nóng

VOV.VN - Thời tiết hôm nay 7/3, do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển rét, nhiệt độ phổ biến từ 15-18 độ C, riêng vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C, trong khi đó Nam Bộ nắng nóng.