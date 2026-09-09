Thời tiết hôm nay 9/9: Mưa lớn từ Thanh Hóa đến Huế, Trung Bộ và Nam Bộ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ khoảng ngày 10/9 đến hết đêm 11/9, ở khu vực từ Thanh Hóa đến Tp. Huế, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 70-150mm/đợt, cục bộ có nơi trên 250mm/đợt.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h).

Từ ngày 12/9, mưa lớn ở Trung Bộ còn có khả năng kéo dài và diễn biễn phức tạp.

Cảnh báo mưa dông, mưa lớn cục bộ, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh ở khu vực ở khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ.

Thời tiết ngày 9/9: Bắc Bộ có mưa dông, Trung Bộ và Nam Bộ mưa rải rác

Đêm qua và sáng sớm nay (09/9), khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 08/9 đến 03 giờ ngày 09/9 có nơi trên 50mm như trạm: Quảng Tân (Lâm Đồng) 91.6mm, Cư Dliê MNông (Đắk Lắk) 63.4mm, Phù Mỹ (Gia Lai) 57.6mm,…

Dự báo: chiều và đêm 09/9, khu vực từ Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa, khu vực Cao Nguyên Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Chiều tối và đêm 09/9, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi trên 50mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm 9/9

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất : 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 32-34 độ.

Có mây, ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ, gần sáng mai gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày có nắng gián đoạn; đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày có nắng gián đoạn; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ; đêm gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 26-29 độ.

Nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng miền Đông chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất : 25-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 32-34 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.