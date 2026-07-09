Thời tiết ngày 10/7: Hà Nội và Bắc Bộ mưa dông, nhiều nơi mưa rất to

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 9 đến ngày 11/7, Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An có mưa rào và dông, riêng vùng núi, trung du và Quảng Ninh có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to. Từ đêm 10/7, mưa giảm, còn mưa rào và dông rải rác.

Khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối, đêm có mưa rào, dông vài nơi, ban ngày nắng; riêng từ TP Huế đến TP Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi - Đắk Lắk có nắng nóng; Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào, dông vài nơi, chiều tối mưa rải rác, cục bộ mưa to. Ngày 11/7, mưa có xu hướng gia tăng. Trong mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngày 10/7, Hà Nội và Bắc Bộ mưa dông, nhiều nơi mưa rất to

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước, đêm 9, ngày 10/7

TP. Hà Nội: Nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, vùng núi, trung du và Quảng Ninh có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to; vùng đồng bằng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Thanh Hóa đến Huế: Phía Bắc (Thanh Hóa-Nghệ An) nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, phía Nam có nơi trên 35 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 33-36 độ, phía Bắc có nơi trên 36 độ.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam đến tây cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

TP. Hồ Chí Minh: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.