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Thời tiết ngày 12/7: Hà Nội, Bắc Bộ tiếp diễn mưa dông, cảnh báo lốc sét

Thứ Bảy, 21:00, 11/07/2026
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VOV.VN - Thời tiết ngày 12/7, Hà Nội và nhiều tỉnh Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ xuất hiện mưa to, tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh trong các cơn dông.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm 11 đến ngày 13/7, thời tiết trên cả nước tiếp tục có sự phân hóa. Bắc Bộ và Thanh Hóa duy trì hình thái mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, tập trung chủ yếu vào chiều tối, đêm và sáng sớm. Khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa rào và dông rải rác, cục bộ xuất hiện mưa to đến rất to.

Trong khi đó, TP Huế và các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, ban ngày trời nắng, một số nơi xảy ra nắng nóng. Tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, mưa rào và dông xuất hiện vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Cơ quan khí tượng lưu ý, trong các cơn dông có nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

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Ngày 12/7, Hà Nội, Bắc Bộ tiếp diễn mưa dông, cảnh báo lốc sét (Ảnh minh họa)

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước, đêm 11, ngày 12/7:

TP. Hà Nội: Có mây, có lúc có mưa rào và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

Tây Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, có nơi dưới 23 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ; riêng khu Tây Bắc 28-31 độ.

Đông Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, phía Bắc (từ Nghệ An đến Quảng Trị) có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió tây nam đến tây cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió tây nam đến tây cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam đến tây cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam đến tây cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

TP. Hồ Chí Minh: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam đến tây cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

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Thời tiết hôm nay 11/7: Hà Nội, Bắc Bộ mưa dông diện rộng, cục bộ mưa rất to

VOV.VN - Thời tiết hôm nay 11/7, Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục duy trì hình thái thời tiết nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông rải rác, cục bộ xuất hiện mưa to đến rất to, tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong các cơn dông.

PV/VOV.VN
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