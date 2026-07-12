Thời tiết ngày 13/7: Hà Nội, Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa dông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 12 đến ngày 14/7, khu vực Tây Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến TP Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung vào chiều và đêm. Đông Bắc Bộ có mưa rào rải rác, có nơi xảy ra dông.

Tại duyên hải Nam Trung Bộ, thời tiết chủ yếu ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông vào chiều, tối, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Cơ quan khí tượng lưu ý, trong các cơn dông có nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngày 13/7, Hà Nội, Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa dông (Ảnh minh họa)

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước, đêm 12, ngày 13/7

TP. Hà Nội: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nói có dông; ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 33-35 độ.

Tây Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, có nơi dưới 23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ; riêng khu Tây Bắc 29-32 độ.

Đông Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm). Gió tây nam đến tây cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió tây nam đến tây cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam đến tây cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam đến tây cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

TP. Hồ Chí Minh: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam đến tây cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ, có nơi trên 32 độ.