中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thời tiết ngày 19/5: Hà Nội và Bắc Bộ mưa dông diện rộng, nhiều nơi mưa rất to

Thứ Hai, 21:00, 18/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 19/5, thời tiết tại Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ diễn biến phức tạp khi mưa dông xuất hiện trên diện rộng, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Cơ quan khí tượng cảnh báo trong cơn dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 18 đến ngày 20/5, nhiều khu vực trên cả nước xuất hiện mưa dông diện rộng, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong đó, khu vực Đông Bắc Bộ cùng Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa vừa và dông rải rác, một số nơi mưa to đến rất to; từ đêm 19/5, lượng mưa có xu hướng gia tăng.

Các khu vực khác có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm xuất hiện mưa rải rác, cục bộ mưa to đến rất to. Đáng chú ý, khu vực Tây Bắc Bộ từ đêm 19/5 cũng có khả năng mưa vừa, mưa to. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong cơn dông.

thoi tiet ngay 19 5 ha noi va bac bo mua dong dien rong, nhieu noi mua rat to hinh anh 1
Ảnh minh họa

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước đêm 18, ngày 19/5

TP. Hà Nội: Có mây, có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Tây Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, có nơi dưới 23 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Đông Bắc Bộ: Có mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; riêng phía Bắc có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ, có nơi dưới 25 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.

TP. Hồ Chí Minh: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 33-35 độ.

PV/VOV.VN
Tag: thời tiết thời tiết ngày 19/5 thời tiết mới nhất thời tiết hôm nay
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Thời tiết ngày 16/5: Miền Bắc nắng nóng, chiều tối có mưa dông
Thời tiết ngày 16/5: Miền Bắc nắng nóng, chiều tối có mưa dông

VOV.VN - Ngày 16/5, khu vực Hà Nội và nhiều tỉnh Bắc Bộ tiếp tục duy trì trạng thái nắng nóng vào ban ngày, nhiệt độ phổ biến từ 34-36 độ C, có nơi cao hơn. Tuy nhiên, từ chiều tối và đêm, mưa rào và dông rải rác quay trở lại, cục bộ có nơi mưa to, kèm nguy cơ lốc, sét.

Thời tiết ngày 16/5: Miền Bắc nắng nóng, chiều tối có mưa dông

Thời tiết ngày 16/5: Miền Bắc nắng nóng, chiều tối có mưa dông

VOV.VN - Ngày 16/5, khu vực Hà Nội và nhiều tỉnh Bắc Bộ tiếp tục duy trì trạng thái nắng nóng vào ban ngày, nhiệt độ phổ biến từ 34-36 độ C, có nơi cao hơn. Tuy nhiên, từ chiều tối và đêm, mưa rào và dông rải rác quay trở lại, cục bộ có nơi mưa to, kèm nguy cơ lốc, sét.

Thời tiết hôm nay 17/5: Bắc Bộ, Trung Bộ mưa rào, có nơi mưa to trên 70mm
Thời tiết hôm nay 17/5: Bắc Bộ, Trung Bộ mưa rào, có nơi mưa to trên 70mm

VOV.VN - Dự báo ngày và đêm 17/5, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Chiều tối và tối 17/5, khu vực từ Thanh Hóa đến Tp. Huế và duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác.

Thời tiết hôm nay 17/5: Bắc Bộ, Trung Bộ mưa rào, có nơi mưa to trên 70mm

Thời tiết hôm nay 17/5: Bắc Bộ, Trung Bộ mưa rào, có nơi mưa to trên 70mm

VOV.VN - Dự báo ngày và đêm 17/5, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Chiều tối và tối 17/5, khu vực từ Thanh Hóa đến Tp. Huế và duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác.

Thời tiết hôm nay 15/5: Nắng nóng bao trùm miền Bắc, Hà Nội có nơi trên 37 độ C
Thời tiết hôm nay 15/5: Nắng nóng bao trùm miền Bắc, Hà Nội có nơi trên 37 độ C

VOV.VN - Ngày 15/5, khu vực miền Bắc và Hà Nội tiếp tục chịu ảnh hưởng của nắng nóng diện rộng, nhiều nơi đạt mức gay gắt. Thủ đô Hà Nội phổ biến 35-37 độ C, có nơi vượt ngưỡng 37 độ C, ban đêm không mưa, trời oi nóng.

Thời tiết hôm nay 15/5: Nắng nóng bao trùm miền Bắc, Hà Nội có nơi trên 37 độ C

Thời tiết hôm nay 15/5: Nắng nóng bao trùm miền Bắc, Hà Nội có nơi trên 37 độ C

VOV.VN - Ngày 15/5, khu vực miền Bắc và Hà Nội tiếp tục chịu ảnh hưởng của nắng nóng diện rộng, nhiều nơi đạt mức gay gắt. Thủ đô Hà Nội phổ biến 35-37 độ C, có nơi vượt ngưỡng 37 độ C, ban đêm không mưa, trời oi nóng.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục