Thời tiết ngày 16/5: Miền Bắc nắng nóng, chiều tối có mưa dông

Thứ Sáu, 21:00, 15/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 16/5, khu vực Hà Nội và nhiều tỉnh Bắc Bộ tiếp tục duy trì trạng thái nắng nóng vào ban ngày, nhiệt độ phổ biến từ 34-36 độ C, có nơi cao hơn. Tuy nhiên, từ chiều tối và đêm, mưa rào và dông rải rác quay trở lại, cục bộ có nơi mưa to, kèm nguy cơ lốc, sét.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 15 đến ngày 17/5, tại Bắc Bộ có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ban ngày nắng, đồng bằng có nắng nóng; Khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía Đông từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa dông vài nơi vào chiều tối, đêm; ban ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Nam Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng miền Đông ngày 16/5 xảy ra nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa dông rải rác, cục bộ mưa to; Các khu vực khác ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi; riêng cao nguyên Trung Bộ có nơi mưa to.

thoi tiet ngay 16 5 mien bac nang nong, chieu toi co mua dong hinh anh 1
Ảnh minh họa

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước, đêm 15, ngày 16/5

TP. Hà Nội: Có mây, đêm không mưa; ngày nắng nóng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 27-29 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 34-36 độ.

Tây Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, có nơi dưới 23 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Đông Bắc Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng đồng bằng có nắng nóng; chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ, vùng núi có nơi dưới 25 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ; riêng đồng bằng 35-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 27-30 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng phía Bắc ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ.
Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 34-37 độ, có nơi trên 37 độ; phía Nam 33-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Nam Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng miền Đông có nắng nóng; chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 33-36 độ, miền Đông có nơi trên 36 độ.

TP. Hồ Chí Minh: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng; chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 34-36 độ.

PV/VOV.VN
Nắng nóng gay gắt bao trùm Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ

VOV.VN - Ngày 15-16/5, nhiều khu vực ở Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục xảy ra nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt trên 38°C. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ cháy nổ, hỏa hoạn và tình trạng mất nước do nền nhiệt duy trì ở mức cao.

Nắng nóng khắp 3 miền, có nơi trên 38 độ C

VOV.VN - Nhiều khu vực trên cả nước tiếp tục xuất hiện nắng nóng diện rộng, một số nơi xảy ra nắng nóng gay gắt với nền nhiệt cao và độ ẩm không khí giảm thấp.

Nắng nóng kéo dài, tiêu thụ điện tại TP.HCM tiếp tục tăng cao

VOV.VN - Trong những ngày đầu tháng 5, sản lượng điện tiêu thụ tại TP.Hồ Chí Minh  tiếp tục tăng mạnh do thời tiết nắng nóng kéo dài, dẫn đến nhu cầu sử dụng điện tiếp tục gia tăng và lập kỷ lục mới.

