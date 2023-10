Thời tiết ngày 2/10: Mưa dông ở Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ

Thời tiết hôm nay 28/9: Mưa to ở nhiều nơi, đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh

VOV.VN - Thời tiết hôm nay 28/9, khu vực Thanh Hóa, phía Bắc tỉnh Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông (chiều tối và đêm 27/9 có mưa to đến rất to); lượng mưa phổ biến 60-120mm, có nơi trên 200mm.