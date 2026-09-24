Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 24/9, khu vực từ Hà Tĩnh đến phía Bắc Quảng Trị đã có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to. Lượng mưa từ 7h-15h có nơi trên 80mm.

Dự báo từ chiều tối nay (24/9) đến ngày mai (25/9), khu vực từ Nghệ An đến phía Bắc Quảng Trị tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 30-70mm, cục bộ trên 150mm. Cảnh báo nguy cơ mưa cường độ lớn trên 80mm trong 3 giờ; Cùng thời gian, phía Nam Quảng Trị, Khánh Hòa, phía Đông Lâm Đồng, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa, mưa vừa, dông rải rác, cục bộ mưa to trên 100mm. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết ngày 25/9: Miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa lớn (Ảnh minh họa)

Khu vực TP. Hà Nội

Có mây, có lúc có mưa rào và dông. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi dưới 21 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 34 độ.

Khu vực Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Khu vực Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng phía Bắc có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiều mây, mưa rào và dông rải rác, riêng phía Nam có mưa, mưa vừa và dông; cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Khu vực Nam Bộ

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Khu vực TP. Hồ Chí Minh

Nhiều mây, có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-31 độ.