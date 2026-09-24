English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thời tiết hôm nay 24/9: Bắc Bộ mưa dông, miền Trung và Nam Bộ mưa to đến rất to

Thứ Năm, 05:30, 24/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thời tiết hôm nay 24/9: Hà Nội và nhiều tỉnh Bắc Bộ có mưa rào, dông rải rác, cục bộ mưa to. Trong khi đó, miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa đến rất to, kèm nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày 24/9, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm nay (23/9) đến ngày 25/9, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, tập trung vào đêm và sáng; từ đêm mai (24/9), mưa giảm, riêng ven biển còn mưa rào, dông rải rác. Bắc Trung Bộ mưa rào, dông rải rác, cục bộ mưa to; Hà Tĩnh từ đêm 24/9 có mưa to đến rất to. Từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa to đến rất to, dông, giảm dần từ đêm 24/9. Lâm Đồng, Khánh Hòa và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to. Các khu vực khác có mưa, dông, cục bộ mưa to. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

thoi tiet hom nay 24 9 bac bo mua dong, mien trung va nam bo mua to den rat to hinh anh 1
Thời tiết hôm nay 24/9: Bắc Bộ mưa dông, miền Trung và Nam Bộ mưa to đến rất to (Ảnh minh họa)

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước đêm 23 và ngày 24/9

Khu vực TP. Hà Nội

Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào đêm và sáng). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Khu vực Đông Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào đêm và sáng). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Khu vực Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam (Quảng Trị đến Tp. Huế) có mưa to đến rất to và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiều mây, phía Bắc có mưa to đến rất to và dông; phía Nam có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, riêng Lâm Đồng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Khu vực Nam Bộ

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Khu vực TP. Hồ Chí Minh

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 28-30 độ.

PV/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Nước rỉ qua trần hầm B2 Stown Tham Lương sau mưa lớn, cư dân lo lắng
Nước rỉ qua trần hầm B2 Stown Tham Lương sau mưa lớn, cư dân lo lắng

VOV.VN - Sau trận mưa lớn chiều 22/9, nước xuất hiện, rỉ qua một số vị trí trên trần bê tông hầm B2 chung cư Stown Tham Lương, phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM. Sự việc khiến nhiều cư dân lo ngại về khả năng chống thấm, chất lượng công trình và đề nghị chủ đầu tư sớm kiểm tra, công khai nguyên nhân.

Nước rỉ qua trần hầm B2 Stown Tham Lương sau mưa lớn, cư dân lo lắng

Nước rỉ qua trần hầm B2 Stown Tham Lương sau mưa lớn, cư dân lo lắng

VOV.VN - Sau trận mưa lớn chiều 22/9, nước xuất hiện, rỉ qua một số vị trí trên trần bê tông hầm B2 chung cư Stown Tham Lương, phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM. Sự việc khiến nhiều cư dân lo ngại về khả năng chống thấm, chất lượng công trình và đề nghị chủ đầu tư sớm kiểm tra, công khai nguyên nhân.

Mưa lớn, đất đá sạt xuống khu dân cư phía Đông tỉnh Gia Lai
Mưa lớn, đất đá sạt xuống khu dân cư phía Đông tỉnh Gia Lai

VOV.VN - Sau trận mưa kéo dài từ đêm 21/9 đã khiến đất đá từ khu vực núi Dốc Mộng Cầm, đèo Quy Hòa, bất ngờ sạt xuống đường Lê Công Miễn, khu phố 15, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng, phương tiện khẩn trương xử lý điểm sạt lở, cảnh báo người dân tại những nơi mất an toàn.

Mưa lớn, đất đá sạt xuống khu dân cư phía Đông tỉnh Gia Lai

Mưa lớn, đất đá sạt xuống khu dân cư phía Đông tỉnh Gia Lai

VOV.VN - Sau trận mưa kéo dài từ đêm 21/9 đã khiến đất đá từ khu vực núi Dốc Mộng Cầm, đèo Quy Hòa, bất ngờ sạt xuống đường Lê Công Miễn, khu phố 15, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng, phương tiện khẩn trương xử lý điểm sạt lở, cảnh báo người dân tại những nơi mất an toàn.

Mưa lớn, nước dâng cao gây ách tắc giao thông ở phường Quy Nhơn Tây, Gia Lai
Mưa lớn, nước dâng cao gây ách tắc giao thông ở phường Quy Nhơn Tây, Gia Lai

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài từ đêm 21/9 đến nay khiến nước lũ từ thượng nguồn tràn về khu vực 6, phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai (thuộc phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn cũ), làm nhiều tuyến đường bị ngập, giao thông đi lại khó khăn.

Mưa lớn, nước dâng cao gây ách tắc giao thông ở phường Quy Nhơn Tây, Gia Lai

Mưa lớn, nước dâng cao gây ách tắc giao thông ở phường Quy Nhơn Tây, Gia Lai

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài từ đêm 21/9 đến nay khiến nước lũ từ thượng nguồn tràn về khu vực 6, phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai (thuộc phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn cũ), làm nhiều tuyến đường bị ngập, giao thông đi lại khó khăn.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục