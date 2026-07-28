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Thời tiết ngày 29/7: Hà Nội, Bắc Bộ mưa to diện rộng, đề phòng dông lốc

Thứ Ba, 21:00, 28/07/2026
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VOV.VN - Ngày 29/7, Hà Nội và nhiều tỉnh Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to, tập trung vào đêm và sáng sớm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh và ngập úng tại các vùng trũng thấp.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 28 đến ngày 30/7, thời tiết trên cả nước diễn biến phức tạp, nhiều khu vực xuất hiện mưa dông, có nơi mưa rất to.

Cụ thể, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Từ chiều 29/7, mưa giảm, còn mưa rào rải rác và có nơi có dông; Khu vực từ Nghệ An đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và đêm xuất hiện mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; Tại Tây Nguyên và Nam Bộ, mưa vừa, mưa to và dông tiếp tục duy trì, một số nơi có thể xảy ra mưa rất to.

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Ngày 29/7: Hà Nội, Bắc Bộ mưa to diện rộng, đề phòng dông lốc (Ảnh minh họa)

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước, đêm 28, ngày 29/7

TP. Hà Nội

Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to; sau có lúc có mưa rào và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.

Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, có nơi dưới 22 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Phía Bắc gió nhẹ, phía Nam gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

TP. Hồ Chí Minh

Có mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 29-31 độ.

PV/VOV.VN
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