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Thời tiết ngày 26/7: Hà Nội nắng 35 độ, Bắc Bộ có mưa dông cục bộ vào chiều tối

Thứ Bảy, 21:00, 25/07/2026
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VOV.VN - Ngày 26/7, Hà Nội duy trì trạng thái ngày nắng, nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Tại Bắc Bộ, mưa dông xuất hiện rải rác, riêng khu vực Tây Bắc có mưa vào chiều tối và đêm, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong các cơn dông.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 25 đến ngày 27/7: Bắc Bộ và Thanh Hóa duy trì hình thái mưa rào, dông vài nơi; riêng khu Tây Bắc có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối và đêm. Khu vực từ Nghệ An đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi; riêng từ Nghệ An đến TP Đà Nẵng, chiều tối và đêm 25 cùng chiều tối 27/7 có mưa rào, dông rải rác, cục bộ mưa to.

Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm xuất hiện mưa rào, dông rải rác, cục bộ mưa to. Nam Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, tập trung vào chiều và đêm. Trong các cơn dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

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Ngày 26/7, Hà Nội nắng 35 độ, Bắc Bộ có mưa dông cục bộ vào chiều tối

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước, đêm 25, ngày 26/7:

TP. Hà Nội: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 33-35 độ.

Tây Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu Tây Bắc nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, có nơi dưới 24 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Đông Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Nam Bộ: Có mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm). Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

TP. Hồ Chí Minh: Có mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm). Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

PV/VOV.VN
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