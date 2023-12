Thời tiết tại Hà Nội, TP.HCM trong dịp lễ Noel diễn biến ra sao?

Hà Nội đón Noel trong rét đậm

Ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia) cho biết: "Đêm 24/12, tại Hà Nội vẫn diễn ra rét đậm, nhiệt độ dao động khoảng từ 10-12 độ C".

Ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia)

Theo Nguyễn Văn Hưởng, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ở vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8; vùng biển Trung Bộ có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9.

Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét đậm, vùng núi Bắc Bộ trời rét hại; ở khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng sớm ở Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 8-11 độ C, riêng khu vực vùng núi phổ biến 5-8 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 2 độ C; ở Bắc Trung Bộ phổ biến từ 10-13 độ C, ở khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế phổ biến từ 13-15 độ C.

Ở vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2,0-4,0m, biển động; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9, sóng biển cao 5,0-7,0m, biển động rất mạnh.

Vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 4,0-6,0m, biển động mạnh.

Đợt rét đậm, rét hại diện rộng này ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ còn có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 25/12. Trong đợt rét đậm, rét hại này ở khu vực vùng núi phía Bắc có khả năng xảy ra băng giá và sương muối. Ở khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to.

TP.HCM đón Noel trong không khí se se lạnh

Ông Lê Đình Quyết - trưởng phòng dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ nhận định: "TP.HCM sẽ có một đợt se lạnh về đêm và sáng sớm từ ngày 24/12 (đúng đêm Giáng sinh) kéo dài tới 27/12. Và một đợt nữa vào khoảng ngày 31/12 đến những ngày đầu năm mới. Đặc biệt trong đợt thứ 2, vào những ngày đầu dịp Tết dương lịch, nhiệt độ TP.HCM có thể sẽ xuống 19-20 độ C".

Không khí Noel tại Nhà thờ lớn Hà Nội

Theo ông Lê Đình Quyết, năm nay các đợt không khí lạnh tăng cường mạnh đến khá trễ. Tính trong tháng 12 này, hầu hết các đợt không khí lạnh tăng cường với cường độ khá yếu. Theo thống kê, cho đến hiện tại chỉ mới có khoảng 2 đợt không khí lạnh tăng cường với cường độ mạnh trong tháng 12. Một đợt trong khoảng ngày 6 đến 7/12 và đợt ngày 16 đến 17/12. Đây là hai đợt làm giảm nhiệt sâu cho các tỉnh Bắc Bộ.

"Thông thường, khi các đợt không khí lạnh tăng cường mạnh liên tục sẽ tạo nên một lớp đệm lạnh ở tầng khí quyển thấp, khiến nhiệt độ dễ chịu khu vực Nam Bộ. Tuy nhiên năm nay các đợt không khí lạnh lại cách xa nhau. Thêm nữa dòng dẫn khí quyển trên cao năm nay cũng không tạo sự thuận lợi cho không khí lạnh được khuếch tán sâu về phía nam. Qua theo dõi, không khí lạnh năm nay đi ra phía đông của biển Trung Quốc và suy yếu nhanh. Chính vì vậy mà hai đợt không khí lạnh tăng cường mạnh vừa rồi cũng không thể giúp cho Nam Bộ giảm nhiệt mạnh như những năm trước", ông Lê Đình Quyết lý giải.

Ông Lê Đình Quyết phân tích thêm, một yếu tố nữa, năm nay, hoạt động của áp cao cận nhiệt đới trên cao (hình thái mang tới kiểu thời tiết nắng nóng cho Nam Bộ vào các tháng 2 đến tháng 5) lại nằm ngay trên miền Nam và hoạt động mạnh. Điều này khiến bức xạ nhiệt ban ngày diễn ra mạnh mẽ. Lớp không khí tầng thấp liên tục được đốt nóng tạo nên sự tăng nhiệt mạnh vào ban ngày. Do đó những ngày qua miền Nam nói chung và TP.HCM nói riêng mức nhiệt có lúc trên 35 độ C, trời oi bức.