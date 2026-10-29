Thông báo bán đấu giá tài sản cũ của Đài Truyền dẫn tín hiệu

Danh mục tài sản cố định thanh lý năm 2026 gồm 7 tài sản, trong đó có 5 thiết bị vi ba số AWA 1504, một hệ thống đèn báo không tại trạm phát sóng Vân Đồn và một trạm thu vệ tinh RRO.

Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 2.434.700 đồng (bằng chữ: Hai triệu bốn trăm ba mươi tư nghìn bảy trăm đồng).

Bước giá: 100.000 đồng (bằng chữ: Một trăm nghìn đồng).

Giá khởi điểm chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (GTGT), các loại thuế, phí, lệ phí liên quan đến chuyển quyền sở hữu tài sản, chi phí vận chuyển, bốc xếp và các khoản thuế, phí khác. Người mua được tài sản đấu giá có trách nhiệm thanh toán các khoản chi phí này theo quy định.

Thời hạn, địa điểm bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá

Thời gian: Từ 8 giờ ngày 29/10/2026 đến hết ngày 5/11/2026, trong giờ hành chính.

Địa điểm: Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn – Chi nhánh Hà Nội: Tầng 2, số 2, ngách 2, ngõ 6 Tôn Thất Tùng, phường Kim Liên, thành phố Hà Nội.

Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn: Số 111A Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, Thành phố Hồ Chí Minh.

Khách hàng khi mua hồ sơ cần mang theo giấy tờ tùy thân đối với cá nhân; giấy giới thiệu hoặc giấy ủy quyền đối với tổ chức.

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 50.000 đồng/hồ sơ.

Thời gian, địa điểm xem tài sản

Thời gian: Từ ngày 4/11/2026 đến ngày 6/11/2026.

Địa điểm: Số 41-43 Bà Triệu, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội.

Điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá

Điều kiện: Cá nhân, tổ chức đáp ứng điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật và không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016, được sửa đổi, bổ sung ngày 27/6/2024.

Cách thức đăng ký: Cá nhân, tổ chức đủ điều kiện thực hiện việc mua hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá tại đúng địa điểm, trong thời hạn quy định tại thông báo này.

Tiền đặt trước và thời hạn nộp tiền đặt trước

Tiền đặt trước: 450.000 đồng (bằng chữ: Bốn trăm năm mươi nghìn đồng).

Thời hạn nộp: Từ 8 giờ ngày 29/10/2026 đến 17 giờ ngày 5/11/2026.

Lưu ý: Khoản tiền đặt trước phải được ghi có vào tài khoản theo quy định trong thời hạn nộp tiền đặt trước, chậm nhất là 17 giờ ngày 5/11/2026. Trường hợp tiền đặt trước chưa được ghi có vào tài khoản trong thời hạn nêu trên, khách hàng không đủ điều kiện tham gia đấu giá. Giấy nộp tiền đặt trước phải được bổ sung trước thời điểm mở phiên đấu giá.

Hình thức và phương thức đấu giá

Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại phiên đấu giá.

Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá

Thời gian: 14 giờ 30 phút ngày 10/11/2026.

Địa điểm: Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn – Chi nhánh Hà Nội, tầng 2, số 2, ngách 2, ngõ 6 Tôn Thất Tùng, phường Kim Liên, thành phố Hà Nội.

Thông tin liên hệ: Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn – Chi nhánh Hà Nội. Địa chỉ: Tầng 2, số 2, ngách 2, ngõ 6 Tôn Thất Tùng, phường Kim Liên, thành phố Hà Nội. Điện thoại: 024.62598201.

Thông báo này thay cho thư mời tham gia đấu giá và tham dự chứng kiến phiên đấu giá.

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