Thống nhất điều chỉnh tăng lương cơ sở lên 2,53 triệu đồng/tháng từ 1/7

Chiều nay (28/4), Bộ Nội vụ họp báo thường kỳ, thông tin tại cuộc họp, ông Đỗ Văn Phong, Trưởng Phòng Thi đua Khen thưởng và Truyền thông (Bộ Nội vụ) cho biết, về nhiệm vụ trọng tâm quý 2/2026, Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục triển khai các nội dung cải cách chính sách tiền lương theo Kết luận số 83-KL/TW ngày 21/6/2024 và Kết luận số 206-KL/TW ngày 10/11/2025 của Bộ Chính trị. Hoàn thiện báo cáo sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương và Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH. Chuẩn bị kỹ lưỡng, đề xuất các phương án cụ thể về thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo lộ trình.

Tại cuộc họp, trả lời câu hỏi của báo chí về một số ý kiến đề nghị nâng mức lương cơ sở lên 2,7 triệu đồng thay vì 2,53 triệu đồng như đề xuất của Bộ Nội vụ, Phó Cục trưởng Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội Nguyễn Duy Cường cho biết, thực hiện phân công của Chính phủ và kết luận của Bộ Chính trị, Bộ Nội vụ đã phối hợp với các bộ, ngành xây dựng dự thảo Nghị định quy định mức lương cơ sở, chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Trong đó, Bộ đề xuất dự kiến từ 1/7, mức lương cơ sở được điều chỉnh tăng từ 2,34 triệu đồng hiện nay lên 2,53 triệu đồng/tháng.

"Đảng ủy Chính phủ báo cáo Bộ Chính trị thống nhất điều chỉnh tăng mức lương cơ sở từ 2,34 triệu đồng lên 2,53 triệu đồng. Hiện nay, hồ sơ dự thảo nghị định đã được Bộ Nội vụ gửi lấy ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp", ông Cường cho biết.

Ông Cường cho biết thêm, ngày 24/4, Bộ Tư pháp đã họp thẩm định, hoàn thiện dự thảo Nghị định, trên cơ sở thẩm định của Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ sẽ hoàn thiện dự thảo nghị định để báo cáo, trình Chính phủ ban hành, bảo đảm có hiệu lực từ 1/7.