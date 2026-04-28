  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Thống nhất điều chỉnh tăng lương cơ sở lên 2,53 triệu đồng/tháng từ 1/7

Thứ Ba, 17:57, 28/04/2026
VOV.VN - Đại diện Bộ Nội vụ cho biết, Đảng ủy Chính phủ báo cáo Bộ Chính trị thống nhất điều chỉnh tăng mức lương cơ sở từ 2,34 triệu đồng lên 2,53 triệu đồng. Hiện nay, hồ sơ dự thảo nghị định đã được Bộ Nội vụ gửi lấy ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp.

Chiều nay (28/4), Bộ Nội vụ họp báo thường kỳ, thông tin tại cuộc họp, ông Đỗ Văn Phong, Trưởng Phòng Thi đua Khen thưởng và Truyền thông (Bộ Nội vụ) cho biết, về nhiệm vụ trọng tâm quý 2/2026, Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục triển khai các nội dung cải cách chính sách tiền lương theo Kết luận số 83-KL/TW ngày 21/6/2024 và Kết luận số 206-KL/TW ngày 10/11/2025 của Bộ Chính trị. Hoàn thiện báo cáo sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương và Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH. Chuẩn bị kỹ lưỡng, đề xuất các phương án cụ thể về thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo lộ trình.

thong nhat dieu chinh tang luong co so len 2,53 trieu dong thang tu 1 7 hinh anh 1
Toàn cảnh họp báo

Tại cuộc họp, trả lời câu hỏi của báo chí về một số ý kiến đề nghị nâng mức lương cơ sở lên 2,7 triệu đồng thay vì 2,53 triệu đồng như đề xuất của Bộ Nội vụ, Phó Cục trưởng Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội Nguyễn Duy Cường cho biết, thực hiện phân công của Chính phủ và kết luận của Bộ Chính trị, Bộ Nội vụ đã phối hợp với các bộ, ngành xây dựng dự thảo Nghị định quy định mức lương cơ sở, chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Trong đó, Bộ đề xuất dự kiến từ 1/7, mức lương cơ sở được điều chỉnh tăng từ 2,34 triệu đồng hiện nay lên 2,53 triệu đồng/tháng.

"Đảng ủy Chính phủ báo cáo Bộ Chính trị thống nhất điều chỉnh tăng mức lương cơ sở từ 2,34 triệu đồng lên 2,53 triệu đồng. Hiện nay, hồ sơ dự thảo nghị định đã được Bộ Nội vụ gửi lấy ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp", ông Cường cho biết.

Ông Cường cho biết thêm, ngày 24/4, Bộ Tư pháp đã họp thẩm định, hoàn thiện dự thảo Nghị định, trên cơ sở thẩm định của Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ sẽ hoàn thiện dự thảo nghị định để báo cáo, trình Chính phủ ban hành, bảo đảm có hiệu lực từ 1/7.

Nguyễn Trang/VOV.VN
Tin liên quan

Thủ tướng ban hành Chỉ thị về tăng cường thực hiện tiết kiệm năng lượng
VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị 09/CT-TTg ngày 19/3/2026 về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm năng lượng, thúc đẩy chuyển dịch năng lượng và phát triển giao thông điện.

Đãi ngộ công chức: Tăng lương thôi chưa đủ
VOV.VN - Theo chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong, mức tăng này cần được nhìn nhận như một bước đi trong lộ trình cải cách, thay vì kỳ vọng là giải pháp toàn diện cho bài toán thu nhập của khu vực công.

Bộ Nội vụ đề xuất tăng lương cơ sở lên 2,53 triệu đồng/tháng từ 1/7
VOV.VN - Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

