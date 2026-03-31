Bộ Nội vụ đề xuất tăng lương cơ sở lên 2,53 triệu đồng/tháng từ 1/7

Thứ Ba, 11:06, 31/03/2026
VOV.VN - Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Đáng chú ý, dự thảo nghị định đề xuất tăng mức lương cơ sở đang áp dụng hiện nay là 2,34 triệu đồng/tháng lên 2,53 triệu đồng/tháng và áp dụng từ ngày 1/7/2026. Như vậy, mức lương cơ sở được đề xuất tăng 8% so với mức lương hiện hành.

Mức lương cơ sở trên dùng làm căn cứ tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật. Đồng thời mức lương này là căn cứ để tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định, cũng như tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.

Theo Bộ Nội vụ, mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng hiện hành chỉ bằng 56,12% mức lương tối thiểu vùng bình quân của khu vực doanh nghiệp.

Vì vậy, các mức lương khác trong hệ thống bảng lương của cán bộ, công chức, viên chức cũng thấp, dẫn đến đời sống của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang còn nhiều khó khăn.

Ngoài ra, thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; thực hiện quy định của các pháp luật liên quan mới được sửa đổi như: Luật Cán bộ, công chức năm 2025; Luật Viên chức năm 2025... một số nhóm đối tượng áp dụng tại Nghị định số 73/2024/NĐ-CP không còn phù hợp.

Do vậy, việc tăng lương cơ sở lên 2,53 triệu đồng/tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang là cần thiết.

Việc này tạo động lực làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, góp phần cải thiện đời sống của người hưởng lương, phụ cấp và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Tại dự thảo, Bộ Nội vụ quy định 9 nhóm hưởng lương, phụ cấp áp dụng mức lương cơ sở mới từ 1/7 gồm:

1. Cán bộ, công chức từ Trung ương đến cấp xã quy định tại Điều 1 Luật Cán bộ, công chức.

2. Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập quy định tại Điều 1 Luật Viên chức.

3. Người làm các công việc theo chế độ hợp đồng lao động quy định tại Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc trường hợp được áp dụng hoặc có thỏa thuận trong hợp đồng lao động áp dụng xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

4. Người làm việc trong chỉ tiêu biên chế tại các hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động theo quy định tại Nghị định số 126/2024/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2024 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

5. Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng và lao động hợp đồng thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam.

6. Sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, công nhân công an và lao động hợp đồng thuộc Công an nhân dân.

7. Người làm việc trong tổ chức cơ yếu.

8. Hạ sĩ quan và binh sĩ thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; hạ sĩ quan và chiến sĩ nghĩa vụ thuộc Công an nhân dân.

9. Người hoạt động không chuyên trách ở thôn và tổ dân phố.

Ngoài hạ sĩ quan và binh sĩ thuộc quân đội; hạ sĩ quan và chiến sĩ nghĩa vụ thuộc công an; người hoạt động không chuyên trách ở thôn và tổ dân phố, 7 nhóm còn lại thuộc đối tượng áp dụng chế độ tiền thưởng.

PV/VOV.VN
Bảng lương cán bộ, công chức dự kiến từ 1/7, nếu lương cơ sở tăng 8%
Bảng lương cán bộ, công chức dự kiến từ 1/7, nếu lương cơ sở tăng 8%

Bảng lương cán bộ, công chức dự kiến từ 1/7, nếu lương cơ sở tăng 8%

Bảng lương cán bộ, công chức dự kiến từ 1/7, nếu lương cơ sở tăng 8%

VOV.VN - Nếu lương cơ sở tăng 8% từ 1/7, bảng lương của cán bộ, công chức cũng sẽ được điều chỉnh tăng thêm.

Nếu tăng 8% lương cơ sở, cán bộ, công chức sẽ nhận bao nhiêu mỗi tháng?
Nếu tăng 8% lương cơ sở, cán bộ, công chức sẽ nhận bao nhiêu mỗi tháng?

Nếu tăng 8% lương cơ sở, cán bộ, công chức sẽ nhận bao nhiêu mỗi tháng?

Nếu tăng 8% lương cơ sở, cán bộ, công chức sẽ nhận bao nhiêu mỗi tháng?

VOV.VN - Chính phủ dự kiến tăng lương cơ sở khoảng 8% từ ngày 1/7/2026, nâng mức lương từ 2,34 triệu đồng lên gần 2,53 triệu đồng/tháng. Việc điều chỉnh này sẽ kéo theo mức thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang tăng tương ứng theo hệ số lương hiện hành.

Khi nào áp dụng mức tăng lương cơ sở mới cho cán bộ công chức, viên chức?
Khi nào áp dụng mức tăng lương cơ sở mới cho cán bộ công chức, viên chức?

Khi nào áp dụng mức tăng lương cơ sở mới cho cán bộ công chức, viên chức?

Khi nào áp dụng mức tăng lương cơ sở mới cho cán bộ công chức, viên chức?

VOV.VN - Hiện đã có chủ trương về tăng lương cơ sở cho cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, song thời điểm áp dụng vẫn chưa có hướng dẫn cụ thể.

