Thông tin bất ngờ vụ hai cô gái bị đuổi đánh trong đêm ở Hà Nội

Chiều tối 17/5, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo UBND phường Xuân Đỉnh (Hà Nội) cho biết Công an phường đã vào cuộc xác minh ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh về vụ việc hai cô gái bị đuổi đánh trong đêm 16/5.

Hình ảnh cô gái bị hành hung. Ảnh cắt từ clip

Theo xác minh ban đầu, vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm giữa chị Đ.Y.N. (SN 2006) và T.B.M. (SN 2005, cùng trú phường Từ Liêm, Hà Nội). Hai người hiện đang chung sống và có một con chung.

Tối 16/5, chị N. xin phép M. đi dự sinh nhật tại khu vực Tây Hồ. Đến khoảng 23h cùng ngày, chị cùng bạn là chị P.Q.A. trở về thì bị T.B.M. cùng một người bạn là T.Q.H. đi tìm.

Khi hai cô gái di chuyển trên đường Bưởi, đến trước số nhà 275 đường Xuân Đỉnh, T.B.M. được cho là đã vượt lên ép xe, sau đó dùng tay đánh nhiều lần vào chị N. và chị A.

Trước đó, các clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại vụ việc hai cô gái đi xe máy bất ngờ bị một nam thanh niên chạy bộ cùng một người khác đi xe máy truy đuổi, sau đó xảy ra xô xát.

Đáng chú ý, một cô gái liên tục kêu lớn trong hoảng loạn: “Em có làm gì anh đâu mà anh đánh em thế?”. Dù cố gắng chạy quanh nhóm người đứng cạnh hai ô tô gần đó để cầu cứu, cô gái vẫn tiếp tục bị hành hung.

Ban đầu, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều đồn đoán cho rằng nguyên nhân vụ việc xuất phát từ việc hai nam thanh niên bám theo, trêu ghẹo hai cô gái nhưng bị "phớt lờ".

Hiện Công an phường Xuân Đỉnh đã mời những người liên quan về trụ sở để điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.