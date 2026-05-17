Triệu tập người đàn ông túm tóc, đánh phụ nữ tại quán bida ở Nghệ An

Trước đó, Công an xã Diễn Châu tiếp nhận đơn trình báo của chị N.T.P. (SN 2005, trú xóm 5, xã Diễn Châu) về việc khoảng 16h25 ngày 14/5/2026, do mâu thuẫn tình cảm, P.M.Q. (SN 2004, trú xóm Ngọc Minh, xã Diễn Châu) đã dùng chân, tay đánh gây thương tích cho chị tại quán Bida 2000 thuộc xóm 7, xã Diễn Châu.

Cơ quan công an triệu tập P.M.Q. (Ảnh: Công an xã Diễn Châu)

Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an đã triệu tập P.M.Q. để làm việc.

Theo hình ảnh từ camera an ninh của quán bida, người đàn ông đi vào trong quán rồi túm tóc, tát người phụ nữ. Dù một số người có mặt tại quán bị da can ngăn, người này vẫn tiếp tục hành hung. Khi nạn nhân ngã xuống sàn, người đàn ông tiếp tục dùng chân đạp vào vùng đầu, khiến nạn nhân bị thương ở vùng mặt, mắt và bầm tím trên cơ thể.

Sau khi được sơ cứu ban đầu, chị P. được đưa tới một bệnh viện tuyến tỉnh ở Nghệ An để điều trị.

Hiện Công an xã Diễn Châu đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.