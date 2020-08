Thông tin dịch tễ của 15 ca mắc Covid-19 tại Đà Nẵng

Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 thành phố Đà Nẵng cung cấp thông tin về kết quả điều tra, giám sát, xử lý 15/16 trường hợp bệnh nhân mắc Covid-19 tại thành phố Đà Nẵng được công bố vào chiều ngày 02/8/2020, như sau:

(Ảnh minh họa: Minh Thùy, Lê Bảo- Bộ Y tế)

1. BN 605: L.H; Nam; Sinh năm: 1968

- Địa chỉ: xã Quê Châu, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam

- Bệnh nhân tiếp xúc gần với con gái là L.T.V.T.

- Trước ngày 19/6/2020 bệnh nhân đi từ Lào về tỉnh Quảng Trị và được cách ly tại tỉnh Quảng Trị trong vòng 14 ngày.

- Ngày 17/7/2020 bệnh nhân đi xe 12 chỗ (không nhớ biển số xe) từ tỉnh Quảng Trị đến TP Đà Nẵng sau đó về huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam.

- Ngày 19/7/2020 bệnh nhân từ nhà tại xã Quế Châu, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam đến nhập viện tại khoa Thận - Nội tiết, Bệnh viện Đà Nẵng với chẩn đoán Đái tháo đường và Gout.

- Ngày 29/7/2020 bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện 199 - Bộ Công an tại Đà Nẵng (tầng 7).

- Trưa ngày 02/8/2020 bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

- Từ ngày ở Lào về Việt Nam, bệnh nhân không ho, không sốt, luôn đeo khẩu trang trong quá trình đi lại và tiếp xúc. Trong suốt thời gian điều trị chỉ tiếp xúc với con gái, là người chăm sóc cho bệnh nhân.

- Ngày 31/7/2020 Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng nhận được mẫu xét nghiệm dịch hầu họng của bệnh nhân và ngày 02/8/2020 có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

2. BN 606: Đ.V.T; Nam; Sinh năm: 1980

- Địa chỉ: Thôn Diêu Phong, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng.

- Nghề ngiệp: Buôn bán.

- Bệnh nhân sống cùng gia đình tại Thôn Diêu Phong, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng. Trong thời gian từ 23/7/2020 đến nay những người bệnh nhân có tiếp xúc là: mẹ (1956), vợ (1980) cùng trú tại Thôn Diêu Phong, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng.

- Ngày 23/7/2020 bệnh nhân đưa cậu ruột là N.M.T đi khám và nhập viện tại tầng 3 khoa Tim Mạch, Bệnh viện Đà Nẵng.

- Tối ngày 23/7/2020, bệnh nhân đi cùng người nhà là Đ.T.B (1986) và Đ.T. (1987) đến thăm cậu đang điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng. Buổi tối cùng ngày, bệnh nhân có đi ăn tại quán Bê thui Long Dương - đường Hoàng Văn Thái, TP Đà Nẵng với người nhà, gồm: Đ.T.B (1986), Đ.T.L (1987), S (1980), N. (1956) và M.P.Q.

- Chiều ngày 24/7/2020, bệnh nhân có gặp và tiếp xúc hàng xóm là anh V.B và V.T.Đ.

- Chiều 25/7/2020, bệnh nhân tới nhà anh V.H.L ở tại thôn Hội Phước, xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng. Trong chiều 25/7/2020 này bệnh nhân còn tiếp xúc với anh L.V.T đối diện nhà.

- Ngày 26/7/2020: bệnh nhân có đi ăn tại đường Hoàng Văn Thái, Đà Nẵng (đối diện quán Bê thui Long Dương).

- Ngày 26/7 đến ngày 27/7/2020, bệnh nhân có tiếp xúc với bạn đến chơi là: anh Đ.T. ở Đà Nẵng, anh N.H.T ở Hội An và anh Q.

- Sáng ngày 27/7/2020, bệnh nhân có chở vợ đi chợ ở Túy Loan, Hòa Phong, Hòa Vang, Đà Nẵng nhưng chỉ đứng chờ ngoài đường chỗ đối diện với Ban Quản lý chợ.

- Chiều ngày 28/7/2020 bệnh nhân thấy đau lưng nên cùng vợ Trương Thị Sỹ đi tái khám bệnh tại Bệnh viện Tâm Trí Đà Nẵng (do trước đây bệnh nhân có điều trị tán sỏi thận và uống thuốc tại tại Bệnh viện Tâm Trí một thời gian). Lúc đi khám bệnh nhân thấy đau lưng, ho không đáng kể.

- Ngày 29/7 đến 30/7/2020 bệnh nhân ở nhà không đi đâu.

- Ngày 31/7/2020 bệnh nhân đến Trung tâm Y tế quận Cẩm Lệ khám bệnh và được lấy mẫu dịch hầu họng xét nghiệm virus SARS-CoV-2. Ngày 01/8/2020 có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2; sau đó bệnh nhân được chuyển cách ly và điều trị.

3. BN 607: N.; Nữ; Sinh năm: 1964

- Địa chỉ: đường Hà Huy Tập, phường An Khê, quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng

- Người nhà bệnh nhân có tiếp xúc gần: L.Đ.K và L.T.H.V.

- Bệnh nhân có tiếp xúc với Bệnh nhân số 436.

- Ngày 23/7/2020 bệnh nhân đến khám và nhập viện tại Bệnh viện Đà Nẵng.

- Sáng 24/7/2020 bệnh nhân xuất viện và bắt xe máy Grap về (không nhớ biển số xe). Trên đường về nhà, bệnh nhân đến tạp hoá A.T tại địa chỉ 111 Hà Huy Tập, phường Hoà Khê, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Sau đó tiếp tục mua mỳ quảng gần quầy tạp hóa nói trên.

- Sau đó bệnh nhân về nhà tại đường Hà Huy Tập, phường An Khê, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng và tự cách ly.

- Ngày 29/07/2020 bệnh nhân được chuyển cách ly tại địa chỉ 521 Nguyễn Lương Bằng, phường Hoà Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.

- Ngoài ra bệnh nhân có tiếp xúc với con rể là N.P.H và 03 cháu.

- Ngày 31/7/2020 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng nhận được mẫu xét nghiệm dịch hầu họng của bệnh nhân và ngày 02/8/2020 có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2; sau đó bệnh nhân được chuyển cách ly và điều trị.

4. BN 608: M.Đ.X; Nam; Sinh năm: 1956

- Địa chỉ: tổ 34, phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng

- Bệnh nhân là bố chồng của bệnh nhân P.T.B.T (bệnh nhân số 503) và ở gần nhà của bệnh nhân H.T.N (bệnh nhân số 434).

- Người nhà tiếp xúc gần với bệnh nhân: vợ, con trai và cháu.

- Từ ngày 23/7/2020 đến 28/7/2020 bệnh nhân chỉ ở nhà tại tổ 34, phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng chỉ tiếp xúc với người trong nhà và không đi đến nơi khác.

- Ngày 28/7/2020 bệnh nhân cùng với vợ và cháu được chuyển cách ly tập trung và được lấy mẫu xét nghiệm virus SARS-CoV-2.

- Ngày 31/7/2020 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng nhận được mẫu xét nghiệm dịch hầu họng của bệnh nhân và ngày 02/8/2020 có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2; sau đó bệnh nhân được chuyển cách ly và điều trị.

5. BN 609: H.T.C.H; Nữ; Sinh năm: 1989

- Địa chỉ: phường Hoà Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng

- Nghề nghiệp: Điều dưỡng tại khoa Quốc tế - Nội tổng hợp, Bệnh viện Đà Nẵng

- Người nhà tiếp xúc gần với bệnh nhân: chồng, em trai, mẹ và con.

- Bệnh nhân là điều dưỡng tại khoa Quốc tế - Nội tổng hợp, Bệnh viện Đà Nẵng, được chuyển cách ly ngày 26/7/2020 tại khách sạn Vian Hotel ở địa chỉ 124 Phạm Văn Đồng, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng.

- Trước ngày cách ly khoảng 3 tuần: bệnh nhân có ho, sốt, sổ mũi nhưng không đi khám, chỉ dùng thuốc do chồng mua về.

- Từ ngày 16/07/2020 đến ngày 26/07/2020 bệnh nhân (có đeo khẩu trang) đến đưa cơm cho chồng tại Bệnh viện Quân y 17, TP Đà Nẵng (chỉ đưa cơm rồi về, không tiếp xúc với ai).

- Trước khi được chuyển cách ly vào ngày 26/7/2020 tại khách sạn Vian Hotel, ngày nào bệnh nhân (có mang khẩu trang) cũng đi chợ Hoà Cầm, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng.

- Ngày 01/8/2020 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng nhận được mẫu xét nghiệm dịch hầu họng của bệnh nhân và ngày 02/8/2020 có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2; sau đó bệnh nhân được chuyển cách ly và điều trị.

6. BN 610: Đ.T.P; Nữ

- Sinh năm: 1990

- Địa chỉ: thôn La Sơn, xã Hoà Khương, huyện Hoà Vang, TP Đà Nẵng.

- Nghề nghiệp: Điều dưỡng tại khoa Ngoại tiết niệu, Bệnh viện Đà Nẵng.

- Người trong gia đình tiếp xúc gần gồm: bố là Đ.N.S, sinh năm 1954 và mẹ là N.T.L, sinh năm 1960.

- Từ ngày 17/7/2020 đến 20/7/2020 bệnh nhân đi làm tại Ngoại tiết niệu, Bệnh viện Đà Nẵng rồi về nhà tại địa chỉ thôn La Sơn, xã Hoà Khương, huyện Hoà Vang, TP Đà Nẵng và chỉ tiếp xúc với bố và mẹ, không đi đến nơi khác.

- Ngày 21/7/2020 đến 23/7/2020 bệnh nhân xuât hiện triệu chứng mệt mỏi, sốt nên chỉ ở nhà và vẫn chỉ tiếp xúc với bố, mẹ.

- Ngày 24/7/2020 bệnh nhân đi học tại Trường Đại học Đông Á Đà Nẵng.

- Ngày 25/7/2020 đến 26/7/2020 bệnh nhân tiếp tục đi làm tại khoa Ngoại tiết niệu, Bệnh viện Đà Nẵng rồi về nhà.

- Ngày 27/7/2020 bệnh nhân được chuyển cách ly tại Khách sạn Diamond Sea tại phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng.

- Ngày 01/8/2020 Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng nhận được mẫu xét nghiệm dịch hầu họng của bệnh nhân và ngày 02/8/2020 có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2; sau đó bệnh nhân được chuyển cách ly và điều trị.



7. BN 611: L.; Nữ; Sinh năm: 1990

- Địa chỉ: Thành Vinh 2, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng

- Nghề nghiệp: Điều dưỡng khoa Ngoại cấp cứu, Bệnh viện Đà Nẵng.

- Người trong gia đình tiếp xúc gần gồm: chồng là T.B.T, sinh năm 1989, và con trai là T.A.M, sinh năm 2018.

- Ngày 20/7/2020 bệnh nhân đi làm tại khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đà Nẵng rồi về nhà tại Thành Vinh 2, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà; chỉ tiếp xúc với chồng và con, không đi đến nơi khác.

- Ngày 21/7/2020 bệnh nhân chỉ ở nhà và vẫn chỉ tiếp xúc với chồng, con.

- Ngày 22/7/2020 đến 23/7/2020 bệnh nhân tiếp tục đi làm tại khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đà Nẵng rồi về nhà, không đi đến nơi khác.

- Ngày 24/7/2020 bệnh nhân đi trực tại khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đà Nẵng rồi về nhà, không đi đến nơi khác.

- Ngày 27/7/2020 bệnh nhân được chuyển cách ly tại Khách sạn Diamond Sea tại phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng.

- Ngày 01/8/2020 Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng nhận được mẫu xét nghiệm dịch hầu họng của bệnh nhân và ngày 02/8/2020 có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2; sau đó bệnh nhân được chuyển cách ly và điều trị.



8. BN 612: N.V.T; Nam; Sinh năm: 1995

- Địa chỉ: phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng.

- Bệnh nhân có tiếp xúc gần với mẹ là Đ.T.X.L (bệnh nhân 480) là bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.

- Sáng ngày 25/7/2020 bệnh nhân đến đổ xăng tại Cửa hàng xăng dầu Hoà Khánh 13, đường Trường Sa, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng.

- Lúc 17 giờ 00 ngày 25/7/2020 bệnh nhân đi đám cưới tại Nhà hàng tiệc cưới Quảng Đại Gold - đường 30/4, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP Đà nẵng.

- Lúc 19 giờ 00 ngày 25/7/2020, bệnh nhân đến nhà chú tên D, ở đường Huyền Trân Công Chúa, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng. Bệnh nhân có tiếp xúc với ông D và 02 người bạn.

- Sáng ngày 26/7/2020 bệnh nhân đến đường Bùi Hữu Nghĩa, Phước Mỹ, Sơn Trà, Đà Nẵng, có tiếp xúc với cậu và dì.

- Lúc 10 giờ 30 ngày 26/7/2020, bệnh nhân đi đám cưới tại Nhà hàng tiệc cưới Gia Hân - đường 2/9, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng và ngồi cùng bàn với người trong gia đình.

- Chiều ngày 26/7/2020, bệnh nhân đến địa chỉ 87 Hoài Thanh, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng, tiếp xúc với 02 người bạn và những người trong gia đình.

- Lúc 17 giờ 15 ngày 26/7/2020, bệnh nhân ra biển Mỹ Khê.

- Sáng ngày 27/7/2020 bệnh nhân uống cà phê tại quán cà phê cô A - đường Nguyễn Thiết, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng.

- Tối ngày 29/7/2020, bệnh nhân đến địa chỉ 22 Ngọc Hân, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng và tiếp xúc với bạn.

- Tối ngày 31/7/2020 bệnh nhân được đưa đi cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Hoà Vang.

- Ngày 01/8/2020 Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng nhận được mẫu xét nghiệm dịch hầu họng của bệnh nhân và ngày 02/8/2020 có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2; sau đó bệnh nhân được chuyển cách ly và điều trị.

9. BN 613: P.T; Nữ; Sinh năm: 1991.

- Địa chỉ: phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

- Nghề nghiệp: Nhân viên tuyển dụng - Công ty CP liên kết con người.

- Hiện tại, bệnh nhân đang sống cùng với cha mẹ chồng, chồng và 01 con gái tại phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

- Từ ngày 20/7/2020 đến ngày 30/7/2020: bệnh nhân đi làm tại Công ty CP liên kết con người - số 05 Lê Văn Long, phường Thanh Bình, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

- Ngày 21/7/2020, bệnh nhân có đi ăn đám giỗ tại số 03 Lê Văn Long, phường Thanh Bình, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng. Tại đây bệnh nhân ngồi chung bàn với Bệnh nhân số 456.

- Ngày 23/7/2020, bệnh nhân có tổ chức ăn uống tại nhà với 02 gia đình khác bao gồm:

+ Gia đình anh H.V.P (gồm hai vợ chồng và 02 con), thường trú tại phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng.

+ Gia đình anh P.T.B (gồm hai vợ chồng và hai con), thường trú tại số phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng.

- Ngày 24/7/2020, bệnh nhân có đi ăn tại nhà hàng hải sản Joki - số 271 Chính Hữu, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng. Bệnh nhân đi cùng với chị P.T (thường trú số 448/3/10 Núi Thành phường Hòa Cường Nam) và 2 vợ chồng anh V.C.T, H.T.N.N.T (thường trú tại 170 Tô Hiến Thành, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng).

- Ngày 26/7/2020 bệnh nhân có về nhà mẹ ruột tại đại chỉ số K183/55/24 Tô Hiệu, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng. Tại đây bệnh nhân có tiếp xúc với cha mẹ, em trai và cháu ruột.

- Ngày 27/7/2020 bệnh nhân có triệu chứng sốt, ho, hơi rát họng, ho có đàm nhưng không đi khám cơ sở y tế.

- Ngày 29/7/2020 bệnh nhân có đi mua đồ tại chợ Đống Đa, đường Lương phường Thuận Phước, quận hải Châu.

- Ngày 30/7/2020 bệnh nhân có đi đến những địa điểm sau:

+ Mua đồ tại chợ Cẩm Lệ, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng.

+ Mua thuốc tại tiệm thuốc tây trên đường Hải Hồ, phường Thanh Bình, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng (không nhớ tên hiệu thuốc).

+ Mua đồ tại siêu thị Vinmart số 41 Hải Hồ, phường Thanh Bình, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

- Chiều ngày 30/7/2020 bệnh nhân đến Trung tâm Y tế quận Cẩm Lệ, khai báo y tế và được lấy mẫu xét nghiệm dịch hầu họng và ngày 02/8/2020 có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2; sau đó, bệnh nhân được chuyển cách ly và điều trị.

(Từ ngày 30/7/2020 đến nay bệnh nhân tự cách ly tại nhà, không tiếp xúc với ai).

10. BN 614: L.N; Nữ; Sinh năm: 1978

- Địa chỉ: đường Lê Văn Hiến, tổ 54, phường Hoà Hải, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng.

- Nghề nghiệp: Công nhân.

- Bệnh nhân là con của Bệnh nhân số 482.

- Trong khoảng thời gian Bệnh nhân số 482 điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng, bệnh nhân đến chăm sóc vào các buổi tối ngày 17/7, 22/7, 23/7 và 24/7/2020.

- Từ ngày 17/7/2020 đến 31/7/2020 bệnh nhân vẫn đi làm tại Công ty giày da tại Khu công nghiệp Điện Nam, Điện Ngọc, Quảng Nam; sau đó về nhà và không tiếp xúc với ai ngoài những người trong gia đình.

- Chiều ngày 31/7/2020 Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn đến điều tra giám sát trường hợp tiếp xúc gần với Bệnh nhân số 482 và bệnh nhân được chuyển đi cách ly tại Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn lúc 17 giờ cùng ngày.

- Những người tiếp xúc gần với bệnh nhân trong gia đình gồm: chồng là P.T.M (sinh năm 1979) và hai con là P.N (sinh năm 2003), P.L.T.A (sinh năm 2009).

- Ngày 31/7/2020 Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng nhận được mẫu xét nghiệm dịch hầu họng của bệnh nhân và ngày 01/8/2020 có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2; sau đó, bệnh nhân được chuyển cách ly và điều trị.

11. BN 615: K.O; Nữ; Sinh năm: 1993

- Địa chỉ: đường Hoàng Diệu, phường Nam Dương, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

- Nghề nghiệp: Sinh viên.

- Lúc 07 giờ 00 ngày 26/7/2020, bệnh nhân đi học lớp thực hành tại Trường Đại học Duy Tân Đà Nẵng; đến 11 giờ 00 bệnh nhân về nhà không đi đến nơi khác.

- Chiều ngày 26/07/2020, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng mệt mỏi, ớn lạnh nên ở nhà và sốt liên tục 5 ngày.

- Lúc 19 giờ 45 ngày 30/07/2020, bệnh nhân được bố là N.H.N chở đi khám và lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 tại Bệnh viện Gia đình Đà Nẵng.

- Từ lúc đi khám về bệnh nhân không đi ra ngoài, chỉ tiếp xúc với người trong gia đình.

- Ngày 31/7/2020 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng nhận được mẫu xét nghiệm dịch hầu họng và ngày 01/8/2020 cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2; sau đó, bệnh nhân được chuyển cách ly và điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

12. BN 616: N.; Nữ; Sinh năm: 1986

- Địa chỉ: phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

- Nghề nghiệp: Nội trợ.

- Bệnh nhân ở nhà với mẹ chồng, chồng và 03 người con tại phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

- Ngày 20/7/2020, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng sốt nhẹ.

- Ngày 28/07/2020, bệnh nhân đi khám tại Bệnh viện Bình An, tỉnh Quảng Nam.

- Sáng ngày 30/07/2020, bệnh nhân đi khám tại Bệnh viện Gia đình Đà Nẵng để xin xét nghiệm Covid-19, sau đó buổi chiều cùng ngày, bệnh nhân về nhà bằng xe ô tô riêng của gia đình.

- Ngày 31/7/2020 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng nhận được mẫu xét nghiệm dịch hầu họng của bệnh nhân và ngày 01/8/2020 bệnh nhân cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng đã thông báo cho Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Nam để tổ chức cách ly, điều trị bệnh nhân theo quy định.

13. BN 617: N.T.M; Nam; Sinh năm: 1989

- Địa chỉ: phường Hoà Cường Nam, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

- Nghề nghiệp: Nhân viên của khoa Huyết học - Truyền máu, Bệnh viện Đà Nẵng

- Người nhà tiếp xúc gần với bệnh nhân: vợ là P.T.A.M, sinh năm 1990, là giáo viên Trường Mầm non Hoàng Mai tại phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng, bố vợ, mẹ vợ, và 02 con.

- Từ ngày 21/7/2020 đến 26/7/2020 bệnh nhân làm việc tại khoa Huyết học - Truyền máu, Bệnh viện Đà Nẵng sau đó về nhà, chỉ tiếp xúc với người nhà và không đi đến nơi khác.

- Tối ngày 26/7/2020 bệnh nhân được cách ly tại khoa Huyết học - Truyền máu, Bệnh viện Đà Nẵng.

- Ngày 30/7/2020 Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng nhận được mẫu xét nghiệm dịch hầu họng của bệnh nhân và ngày 01/8/2020 có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2; sau đó, bệnh nhân được chuyển cách ly và điều trị.

14. BN 618: T.P.M; Nam; Sinh năm: 1973

- Địa chỉ: phường Hải Châu 2, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

- Người nhà tiếp xúc gần với bệnh nhân: mẹ là H.T.N (sinh năm 1950), em gái là T.H, em trai là T.P.H và anh rể là T.H.

- Từ ngày 23/7/2020 đến 26/7/2020 bệnh nhân nhập viện tại Bệnh viện Đà Nẵng với chẩn đoán viêm đường tiết niệu. Sau đó, ngày 26/7/2020 bệnh nhân được chuyển cách ly và chuyển qua Bệnh viện 199 - Bộ Công an tại Đà Nẵng.

- Ngày 30/7/2020 Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng nhận được mẫu xét nghiệm dịch hầu họng của bệnh nhân và ngày 01/8/2020 có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2; sau đó, bệnh nhân được chuyển cách ly và điều trị.

15. BN 619: P.T.D; Nam.

- Sinh năm: 1994.

- Địa chỉ: đường Trần Xuân Lê, phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

- Nghề nghiệp: Nhân viên văn phòng.

- Hiện tại, bệnh nhân đang sống cùng với cha mẹ và em trai tại đường Trần Xuân Lê, phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

- Bệnh nhân đang làm việc tại Văn phòng đại diện Công ty TNHH thiết bị y tế IMED - 167 Phan Châu Trinh, phường Phước Ninh, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

- Từ ngày 30/6/2020 đến ngày 25/7/2020 bệnh nhân điều trị ngoại trú tại khoa Y học cổ truyền, Bệnh viện Đà Nẵng (Thời gian này bệnh nhân nghỉ làm ở Công ty).

- Trưa ngày 20/7/2020 bệnh nhân có đi ăn với 02 đồng nghiệp là T.Q.Q (thường trú 223 Hùng Vương, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) và D. (thường trú tại K698/36 Trần Cao vân, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) tại nhà hàng Chân trời góc bể, Lô 60 Nguyễn Hữu An, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng.

- Tối ngày 22/7/2020 bệnh nhân được bạn gái là P..T (thường trú tại 51 Nguyễn Khắc Cần, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) chở đi khám tại phòng khám Tai Mũi Họng - Bs H.A, đường Hải Phòng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

- 18h00 ngày 27/7/2020, bệnh nhân cùng mẹ đi mua thuốc tại nhà thuốc Huy Hoàng tại số 62 Trần Cao Vân, phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

- Ngày 30/7/2020 bệnh nhân đến Trung tâm Y tế quận Thanh Khê, khai báo y tế và được lấy mẫu xét nghiệm dịch hầu họng và ngày 01/8/2020 cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Ngày 02/8/2020 bệnh nhân được chuyển cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi.

(Từ ngày 30/7/2020 đến lúc được chuyển đến Bệnh viện Phổi bệnh nhân tự cách ly tại nhà, không tiếp xúc với ai).



Sở Y tế tiếp tục chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp tục tổ chức điều tra thêm yếu tố dịch tễ, xác định nguồn lây truyền và điều tra tất cả các trường hợp đã tiếp xúc gần với bệnh nhân, các trường hợp có tiếp xúc với các trường hợp tiếp xúc gần để áp dụng các biện pháp cách ly, giám sát, lấy mẫu xét nghiệm, theo dõi chặt chẽ theo đúng quy định.



Xử lý hoá chất Chloramin B khử trùng phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại một số đơn vị, địa điểm, khu vực có dịch tễ liên quan bệnh nhân.



Thực hiện tuyên truyền cho người dân để chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, cung cấp kịp thời thông tin trung thực, khách quan cho người dân để người dân biết và không hoang mang trong dư luận xã hội.



Thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch khác theo đúng quy định./.