Thông tin mới nhất vụ hơn 90 người bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì Phượng

Cơ quan chức năng xác định khu vực sơ chế của cơ sở bánh mì này không đảm bảo vệ sinh. Theo Chi Cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Quảng Nam, đến tối nay (13/9) đã phát hiện 92 trường hợp bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì Phượng tại thành phố Hội An.

Trong số này, 34 người nước ngoài. Đa số các bệnh nhân đều có chung biểu hiện sốt nhẹ, nôn, đi phân lỏng kéo dài… Tình trạng sức khỏe các bệnh nhân cơ bản ổn định.

Chi Cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Quảng Nam đã lấy mẫu gửi viện Pasteur Nha Trang, sẽ có kết quả kiểm nghiệm trong thời gian từ 7 đến 10 ngày. Các bệnh nhân đang được điều trị tại các bệnh viện, cơ sở y tế tại thành phố Hội An, thị xã Điện Bàn tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng. Các bệnh viện đang tiếp tục theo dõi tình trạng sức khỏe, nỗ lực điều trị.

Du khách tập trung rất đông để chờ mua bánh mì Phượng.

Đại diện Chi Cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Quảng Nam thông tin, sau khi kiểm tra, vào ngày 11/9, tiệm bánh mì Phượng đã bán 1.920 ổ bánh mì. Ngày 12/9, cơ sở này bán 1.700 ổ bánh mì.

Kết quả ban đầu cho thấy, khu vực sơ chế chưa đảm bảo vệ sinh, chưa phân biệt giữa khu vực bảo quản nguyên liệu, thực phẩm, khu vực sơ chế, chế biến và khu vực khác.

Quán không lưu bánh mì, sốt trứng gà tươi trong số lượng món ăn trong 1 ngày. Cơ sở bánh mì này không có dụng cụ thu gom, chứa đựng rác thải, chất thải đảm bảo vệ sinh. Các dụng cụ sơ chế, chế biến chưa đảm bảo vệ sinh

Theo Chi Cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Quảng Nam, thức ăn nghi ngờ ngộ độc là bánh mì gồm: pa tê, thịt xíu, xíu mại, rau răm, rau húng, hành, xà lách, sốt trứng gà tươi, dưa leo, đu đủ chua, chả heo…

Bà Lê Thị Hồng Cẩm, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Nam cho biết, hiện tiệm bánh mì Phượng, đường Phan Chu Trinh, thành phố Hội An đã đóng cửa để phục vụ điều tra nguyên nhân gây ngộ độc hàng loạt. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Nam khuyến cáo người dân và du khách nếu có các triệu chứng bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì Phượng thì khẩn trương đến các cơ sở y tế gần nhất để khám và điều trị.

Bà Lê Thị Hồng Cẩm cho biết: “Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Nam đã huy động toàn bộ lực lượng để điều tra các trường hợp liên quan đến ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì Phượng. Người nước ngoài bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì Phượng đa số đang được điều trị tại Bệnh viện Thái Bình Dương ở thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Bệnh viện này có Khoa Quốc tế, ngoài sự hỗ trợ của đội ngũ y bác sĩ thì còn có các phiên dịch viên để cùng đối thoại điều tra nguyên nhân. Đa số các bệnh nhân rất tỉnh táo nên chúng tôi đã nắm thông tin về thời gian ăn bánh mì, triệu chứng”.

Trước đó, chiều 12/9, Trung tâm Y tế thành phố Hội An tiếp nhận thông tin 5 người trong 1 gia đình bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì Phượng trong thời gian từ 8h đến 20h ngày 11/9. Người đầu tiên có biểu hiện ngộ độc vào lúc 11h ngày 11/9. Khoảng cách từ lúc ăn đến khi xuất hiện triệu chứng ít nhất là 2 giờ, nhiều nhất 16 giờ.

Chiều 12/9, Trung tâm Y tế thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam đã thành lập Đoàn điều tra ngộ độc thực phẩm, khẩn trương xử lý vụ việc. Đoàn đã tiến hành kiểm tra, yêu cầu tiệm bánh mì giữ mẫu thức ăn liên quan và niêm phong, bảo quản mẫu theo quy định để gửi Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Quảng Nam kiểm nghiệm xác định nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm. Hiện chưa có kết quả kiểm nghiệm.