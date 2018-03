Thông tin mới về việc bảo vệ Bệnh viện K đánh người nhà bệnh nhân

Bệnh viện K đã tiếp nhận sự việc qua đường dây nóng của bệnh viện và ngay lập tức đã cử lãnh đạo, cán bộ Phòng Hành chính làm việc với đơn vị cung cấp dịch vụ bảo vệ là Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ an ninh Cộng Lực. Bệnh viện K đã yêu cầu công ty chấn chỉnh công tác của toàn bộ nhân viên bảo vệ.

Lãnh đạo Công ty đã tiếp thu và ngay lập tức đến thăm, hòa giải, chịu mọi phí tổn khám và điều trị của anh Hoàng Tuấn Phương tại Bệnh viện Quân y 103. Công ty cung cấp dịch vụ bảo vệ cho Bệnh viện K quyết định đình chỉ công việc đối với 2 nhân viên tổ bảo vệ tại cơ sở Tân Triều là Hoàng Anh Tuấn và Trương Huy Chính vì đã có hành vi xô xát với người nhà bệnh nhân.

Bệnh viện K cơ sở Tân Triều. (Ảnh: KT)

Sáng nay 13/03, ông Phạm Lương An, Phó Giám đốc Bệnh viện K và lãnh đạo Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ an ninh Cộng Lực đã đến bệnh viện Quân y 103 thăm hỏi anh Phương. Đại diện Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ an ninh Cộng Lực đã xin lỗi anh Phương và gia đình. Đối với 2 nhân viên bảo vệ của Công ty, ngoài việc bị đình chỉ công việc, sẽ phải chịu các hình thức xử lý theo quy định của pháp luật.

Dự kiến chiều nay 13/03, anh Phương sẽ được xuất viện với chẩn đoán là Chấn thương phần mềm vùng ngực, bụng, tay.

Trước đó, ngày 9/3/2018, anh Hoàng Tuấn Phương (sn 1984, quê Nam Định) đến thăm mẹ là người bệnh đang nằm điều trị tại khoa Ngoại Tiết niệu, Bệnh viện K cơ sở Tân Triều. Nhưng do đã hết giờ thăm nên bộ phận bảo vệ đã giải thích và không đồng ý cho anh Phương vào.

Tuy nhiên anh Phương đã có lời lẽ to tiếng, chửi bới bảo vệ, thậm chí dọa đánh bảo vệ. Tiếp đó anh Phương đã hút thuốc lá và có thái độ không hợp tác. Trước tình hình đó, tổ bảo vệ và cảnh sát bảo vệ đã tiếp tục nhắc nhở đây là khu vực cấm hút thuốc và mời anh Phương đến gặp tổ trưởng tổ bảo vệ ở cổng bệnh viện để làm việc.

Tại buổi làm việc, tổ trưởng tổ bảo vệ Vũ Quang Tuấn đã giải thích với anh Phương, tuy nhiên hai bên vẫn tiếp tục tranh cãi. Do không kiềm chế được, tổ trưởng tổ bảo vệ Vũ Quang Tuấn gạt mạnh chiếc gạt tàn thuốc vào tường, hai nhân viên bảo vệ khác là Tuấn, Chính tưởng có xô xát nên đã lao vào đánh anh Phương. Ngay sau đó, lực lượng công an khu vực có mặt tại bệnh viện đã đến can ngăn kịp thời, đưa anh Phương vào Bệnh viện Quân y 103 khám, đồng thời lập biên bản lời khai giữa hai bên./.

