Thông tin mới vụ bệnh nhi tử vong khi phẫu thuật ở Bệnh viện 108

Ngày 8/7, tại Bệnh Trung ương Quân đội 108 (Bệnh viện 108) liên tiếp xảy ra hai vụ việc thu hút sự quan tâm và có phần gây bức xúc dư luận.



Trong thông báo chiều 9/7, Bệnh viện 108 cung cấp cụ thể về trường hợp bệnh nhi L.Đ.K (5 tuổi), tại Hòa Nam, Ứng Hòa, Hà Nội tử vong trong quá trình phẫu thuật. Cháu K. bị tai nạn giao thông được cấp cứu từ Ứng Hòa, Hà Nội lên Bệnh viện 108 cuối giờ chiều ngày 7/7.

Đại diện Bệnh viện 108 làm việc với gia đình cháu L.Đ.K sáng 8/7. (Ảnh do gia đình cung cấp)

Sau khi sự việc xảy ra, sáng 8/7, Ban Giám đốc Bệnh viện đã chỉ đạo thành lập Hội đồng chuyên môn liên viện, trưng cầu giám định pháp y để làm rõ nguyên nhân tử vong một cách khách quan. Đến chiều cùng ngày, Hội đồng chuyên môn liên viện gồm các chuyên gia đầu ngành của các Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô, Học viện Quân Y, Đại học Y Hà Nội… tiếp tục họp để xem xét, đánh giá cẩn trọng từng vấn đề.

Thông báo của bệnh viện cho biết, Hội đồng chuyên môn đã kết luận như sau: “Đây là một sự cố y khoa ngoài mong muốn, nhiều khả năng do sốc phản vệ không hồi phục khi tiêm thuốc tê và/hoặc ngộ độc thuốc tê. Để kết luận được chính xác, cần có thêm kết quả giải phẫu thi thể. Quá trình nhập viện, việc chẩn đoán, chỉ định can thiệp và phương pháp vô cảm của bệnh nhân tại Bệnh viện 108 là phù hợp với tình trạng bệnh lý. Khi tai biến xảy ra, quá trình phát hiện và cấp cứu, xử trí là hợp lý nhưng do diễn biến quá nhanh và nặng nên bệnh nhân không qua khỏi. Bệnh viện chia sẻ sâu sắc nỗi mất mát với gia đình cháu bé”.

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện thông tin, cháu L.Đ.K. (sinh năm 2014, Hòa Nam - Ứng Hòa - Hà Nội) bị gãy xương chày chân phải do tai nạn giao thông, được gia đình đưa vào Bệnh viện 108 cấp cứu. Theo chẩn đoán, cháu Khoa bị gãy 1/3 xương chày chân phải. Khi vào viện, bệnh nhân trong tình trạng tỉnh táo. Đến khoảng 21h ngày 7/7, các bác sỹ tiến hành gây tê tủy sống với liều lượng 0,15mg/kg cân nặng. Sau khi gây tê tủy sống, cháu Khoa có dáu hiệu oxy tụt thấp, các bác sỹ đã tiến hành cấp cứu, hồi sức tích cực…nhưng đến 01h15 ngày 8/7, cháu K. tử vong. Ngay trong sáng 8/7, đại diện Bệnh viện 108 và gia đình đã tiến hành lập biên bản sự việc. Tại buổi làm việc, đại diện gia đình yêu cầu bệnh viện làm rõ nguyên nhân cháu Khoa tử vong.

Cùng ngày, trên mạng xã hội Facebook cũng xuất hiện thông tin và hình ảnh nói rằng lực lượng bảo vệ tại Bệnh viện 108 đánh bệnh nhân “tóac đầu” chảy máu khắp mặt. Thông tin và hình ảnh này sau khi được đăng tải đã được chia sẻ nhanh chóng và nhận được những phản hồi vô cùng bức xúc.

Phía Bệnh viện đã xác nhận vụ việc và đồng thời lập biên bản xử lý. Theo thông báo bệnh viện, phía người bệnh đã nhận lời xin lỗi và đồng tình với cách xử lý của bệnh viện./.