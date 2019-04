Thông tin tiếp vụ nữ sinh THPT bị đánh hội đồng ngay giữa TP Hạ Long

Trưa 7/4, mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh khoảng 10 nữ sinh vây xung quanh nạn nhân đánh, liên tục đạp mạnh chân vào đầu. Trong ảnh: Nhiều học sinh mặc đồng phục và không mặc đồng phục tham gia vụ đánh hội đồng. (Ảnh cắt từ clip). Clip được cho là diễn ra tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm (hay còn gọi là Cung cá heo) TP. Hạ Long, Quảng Ninh. (ảnh: Pháp luật và Xã hội) Theo Dân Trí, qua xác minh của cơ quan công an, nạn nhân bị đánh nhập viện là em N.T.H.L. (sinh năm 2002) học sinh trường THCS&THPT LTT, TP Hạ Long. Trong ảnh: Em L. bị đánh sưng húp một bên mắt (ảnh: Thanh niên) Theo Thanh niên, tại bệnh viện, L. xác nhận mình là nạn nhân trong video clip mà mạng xã hội đăng tải. Nữ sinh bị đánh hội đồng vẫn nói chuyện được nhưng tinh thần hoảng loạn và tỏ ra lo sợ bị trả thù, khi thông tin về sự việc với báo chí. (ảnh: Dân Trí) Bác sĩ Lương Toàn Thắng, Trưởng khoa Chấn thương - Chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cho biết, bệnh nhân Phạm Hồng L. (17 tuổi) nhập viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương. (ảnh: Thanh niên) "Cháu L. bị đánh sưng húp mắt phải. Phần da dầu bị tụ máu do bị vật cứng tác động. L. đang được theo dõi và điều trị tích cực tại khoa"- bác sĩ Lương Toàn Thắng cho biết. Trong ảnh: Khoa chấn thương - chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, nơi nữ sinh đang điều trị. (ảnh: Dân Việt) Theo em L., chiều 6/4, do mâu thuẫn từ trước, một nhóm học sinh trường khác đã hẹn em ra Quảng trường 30.10, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long để "nói chuyện". Trong ảnh: Giấy nhập viện, được cho là của nạn nhân trong vụ bị đánh hội đồng chiều ngày 6/4. Tại đây, L. bất ngờ bị một số bạn nữ xé áo và đánh hội đồng. Một đối tượng dùng cả gậy đánh vào đầu, khiến L. bị choáng và được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ./. (ảnh: VTCNews)

