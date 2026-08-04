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Thông xe sau sạt lở, hàng trăm hộ dân ở Lào Cai thoát cảnh cô lập

Thứ Ba, 21:47, 04/08/2026
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VOV.VN - Sau một ngày huy động lực lượng và máy móc khẩn trương khắc phục sạt lở, đến gần 19h tối nay (4/8), tuyến đường độc đạo vào các thôn Tân Phượng và Khiểng Khung, xã Lâm Thượng, tỉnh Lào Cai đã được thông xe tạm thời, giúp hàng trăm hộ dân thoát khỏi tình trạng bị cô lập.

Sau trận mưa lớn kéo dài trong ngày, vào đêm 3/8, tuyến đường bị sạt lở tại nhiều vị trí. Đặc biệt, tại khu vực đỉnh dốc giữa thôn Khéo Lạnh và thôn Tân Phượng, khoảng 2.000m3 đất đá từ taluy dương đổ xuống mặt đường, gây ách tắc giao thông, cô lập hoàn toàn hàng trăm hộ dân.

thong xe sau sat lo, hang tram ho dan o lao cai thoat canh co lap hinh anh 1
Lực lượng chức năng huy động phương tiện để khắc phục sự cố

Ngay từ sáng 4/8, UBND xã Lâm Thượng đã triển khai phương châm "4 tại chỗ", huy động máy xúc cùng lực lượng tập trung dọn đất đá, khơi thông tuyến đường. Sau nhiều giờ thi công liên tục, đến gần 19 giờ cùng ngày, các phương tiện đã có thể lưu thông trở lại.

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Khu vực xảy ra sạt lở

Tuy nhiên, theo chính quyền địa phương, việc thông xe mới chỉ mang tính tạm thời. Do địa chất khu vực yếu, đất đá phía trên mái taluy vẫn tiếp tục có hiện tượng trôi, sạt xuống, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Để xử lý dứt điểm điểm sạt lở cần nguồn kinh phí lớn và giải pháp kỹ thuật đồng bộ.

thong xe sau sat lo, hang tram ho dan o lao cai thoat canh co lap hinh anh 3
Vị trí sạt lở

Ông Phạm Trung Kiên, Bí thư Đảng ủy xã Lâm Thượng, tỉnh Lào Cai cho biết, hiện xã Lâm Thượng vẫn bố trí máy móc, phương tiện tại khu vực hiện trường để kịp thời xử lý nếu phát sinh sạt lở mới. Đồng thời, khuyến cáo người dân và các phương tiện khi lưu thông qua khu vực cần giảm tốc độ, chú ý quan sát, đặc biệt thận trọng vào ban đêm hoặc khi có mưa lớn.

Thừa Xuân/VOV-Tây Bắc
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