Thu hồi danh hiệu “Thầy thuốc ưu tú” cựu giám đốc bệnh viện ở Lâm Đồng

Thứ Sáu, 11:09, 15/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 15/5, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị vừa có văn bản số 3329 yêu cầu Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Bình Thuận khẩn trương báo cáo kết quả thu hồi hiện vật khen thưởng và tiền khen thưởng danh hiệu “Thầy thuốc ưu tú”.

Trước đó, ngày 6/5, Sở Y tế có văn bản số 3066 gửi Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Bình Thuận đề nghị đơn vị đôn đốc ông Trần Văn Cường, nguyên giám đốc đơn vị nộp lại đầy đủ hiện vật khen thưởng và tiền thưởng đã nhận đối với danh hiệu “Thầy thuốc ưu tú”. Đồng thời cử người nộp trực tiếp hiện vật khen thưởng và tiền thưởng tại Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Y tế chậm nhất ngày 10/5/2026 để Sở Y tế tiếp nhận, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh Lâm Đồng theo quy định.

Trụ sở Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Bình Thuận 

Tuy nhiên, đến nay Sở Y tế vẫn chưa nhận được văn bản báo cáo của đơn vị, cũng như chưa tiếp nhận hiện vật khen thưởng và tiền thưởng.

Sở Y tế đề nghị Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Bình Thuận khẩn trương mời ông Trần Văn Cường lên làm việc, đôn đốc thực hiện việc nộp lại đầy đủ hiện vật khen thưởng, tiền thưởng và báo cáo kết quả về Sở Y tế trước ngày 16/5/2026.

Quá thời hạn nêu trên, nếu đơn vị không thực hiện, Sở Y tế sẽ báo cáo UBND tỉnh; đồng thời xem xét trách nhiệm của giám đốc đơn vị và bộ phận có liên quan theo quy định.

Ngày 16/4, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ban hành quyết định hủy bỏ danh hiệu Thầy thuốc ưu tú đã phong tặng cho bác sĩ chuyên khoa I Trần Văn Cường, cựu Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng (trước đây tỉnh Bình Thuận). Lý do thu hồi là ông Cường có vi phạm, khuyết điểm trong giai đoạn đề nghị khen thưởng, gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngày 22/4, Bộ Y tế có công văn đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng đôn đốc thực hiện thu hồi hiện vật khen thưởng, tiền thưởng.

Đoàn Sĩ/VOV-TP.HCM
"Dược phẩm Hoàng Hường Meli chính hãng" bị Bộ Y tế đề nghị xử lý vi phạm
Bộ Y tế đề nghị xử lý người nổi tiếng quảng cáo sai về công dụng sản phẩm

VOV.VN - Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa yêu cầu xử lý một số người nổi tiếng, người có ảnh hưởng trên mạng xã hội đang quảng cáo thực phẩm, thực phẩm chức năng có dấu hiệu vi phạm quy định về quảng cáo thực phẩm.

Bộ Y tế yêu cầu điều tra, xử lý vụ nghi ngộ độc thực phẩm ở TP.HCM

VOV.VN - Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế vừa có công văn đề nghị Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh về việc điều tra, xử lý vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm của Trường THCS Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Bộ Y tế yêu cầu xử lý sự cố y khoa nghiêm trọng tại Bệnh viện Sản Nhi Cà Mau

VOV.VN - Trước sự cố y khoa tại Bệnh viện Sản Nhi Cà Mau khi tiêm thuốc dự phòng giang mai cho bé trai 1 ngày tuổi, Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế yêu cầu ngành y tế Cà Mau xử lý sự cố này.

Bộ Y tế khẳng định thông tin "xử phạt người độc thân" là bịa đặt, sai sự thật

VOV.VN - Bộ Y tế khẳng định thông tin "xử phạt người độc thân" được lan truyền trên mạng xã hội là thông tin bị đặt, sai sự thật, gây hiểu lầm, hoang mang trong dư luận.

