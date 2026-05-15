Thu hồi danh hiệu “Thầy thuốc ưu tú” cựu giám đốc bệnh viện ở Lâm Đồng

Trước đó, ngày 6/5, Sở Y tế có văn bản số 3066 gửi Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Bình Thuận đề nghị đơn vị đôn đốc ông Trần Văn Cường, nguyên giám đốc đơn vị nộp lại đầy đủ hiện vật khen thưởng và tiền thưởng đã nhận đối với danh hiệu “Thầy thuốc ưu tú”. Đồng thời cử người nộp trực tiếp hiện vật khen thưởng và tiền thưởng tại Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Y tế chậm nhất ngày 10/5/2026 để Sở Y tế tiếp nhận, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh Lâm Đồng theo quy định.

Trụ sở Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Bình Thuận

Tuy nhiên, đến nay Sở Y tế vẫn chưa nhận được văn bản báo cáo của đơn vị, cũng như chưa tiếp nhận hiện vật khen thưởng và tiền thưởng.

Sở Y tế đề nghị Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Bình Thuận khẩn trương mời ông Trần Văn Cường lên làm việc, đôn đốc thực hiện việc nộp lại đầy đủ hiện vật khen thưởng, tiền thưởng và báo cáo kết quả về Sở Y tế trước ngày 16/5/2026.

Quá thời hạn nêu trên, nếu đơn vị không thực hiện, Sở Y tế sẽ báo cáo UBND tỉnh; đồng thời xem xét trách nhiệm của giám đốc đơn vị và bộ phận có liên quan theo quy định.

Ngày 16/4, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ban hành quyết định hủy bỏ danh hiệu Thầy thuốc ưu tú đã phong tặng cho bác sĩ chuyên khoa I Trần Văn Cường, cựu Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng (trước đây tỉnh Bình Thuận). Lý do thu hồi là ông Cường có vi phạm, khuyết điểm trong giai đoạn đề nghị khen thưởng, gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngày 22/4, Bộ Y tế có công văn đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng đôn đốc thực hiện thu hồi hiện vật khen thưởng, tiền thưởng.