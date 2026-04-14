Hàng trăm nhân viên bệnh viện ở Lâm Đồng bị nợ lương nhiều tháng

Theo phản ánh của nhiều nhân viên đang công tác tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Bình Thuận, từ tháng 2 đến tháng 4/2026, đơn vị vẫn chưa chi trả tiền lương cơ bản cho người lao động.

Đáng chú ý, các khoản lương ưu đãi ngành, tiền phẫu thuật... cũng bị "treo" từ tháng 1/2026 đến nay khiến cuộc sống của hàng trăm nhân viên y tế rơi vào cảnh lao đao, phải kêu cứu.

Cổng vào Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Bình Thuận.

Sáng 14/4, trả lời về vấn đề này, ông Nguyễn Xuân Thống, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Bình Thuận, xác nhận tình trạng chậm chi trả tiền lương cho khoảng 250 nhân viên và cho biết nguyên nhân là do đang chờ nguồn tiền từ Bảo hiểm xã hội.

Cụ thể, bệnh viện hiện có 298 lao động, bao gồm cả nhân viên và ban lãnh đạo, nhưng chỉ có 43 người được hưởng lương từ ngân sách Nhà nước.

Số nhân viên còn lại phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn thu của đơn vị, trong bối cảnh bệnh viện phải thực hiện cơ chế tự thu, tự chi (tự chủ tài chính) lên tới 89%.

Lý giải rõ hơn về bài toán tài chính của đơn vị, ông Nguyễn Xuân Thống chia sẻ: "Số người hưởng lương từ ngân sách Nhà nước là 43 thì được ngân sách cấp từ đầu năm, cho nên lương hàng tháng là phải có. Số người còn lại là tự thu, tự chi, phụ thuộc vào nguồn thu từ bảo hiểm, mà bảo hiểm thường đầu quý mới chuyển ứng cho đơn vị. Các hướng dẫn ban đầu về xây dựng cơ chế tự chủ là theo Nghị định 60 của Chính phủ đã từ lâu. Ngành y tế Bình Thuận cũ cũng chưa nắm rõ, chưa đi sâu lắm, cho nên xây dựng cơ chế tự chủ rất là cao".

Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Bình Thuận đóng trên địa bàn nông thôn, cơ bản phục vụ điều trị cho bệnh nhân ở các xã miền núi, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số, thuộc diện đối tượng hưởng bảo hiểm y tế miễn phí tại khu vực huyện Bắc Bình, Tuy Phong của tỉnh Bình Thuận trước đây (nay thuộc tỉnh Lâm Đồng).

Do đặc thù nguồn thu eo hẹp và phụ thuộc lớn vào bảo hiểm, tình trạng chậm chi trả lương cho nhân viên tại cơ sở y tế này không phải mới phát sinh mà đã bắt đầu diễn ra từ năm 2025.