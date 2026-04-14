中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Hàng trăm nhân viên bệnh viện ở Lâm Đồng bị nợ lương nhiều tháng

Thứ Ba, 08:39, 14/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Khoảng 250 nhân viên Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Bình Thuận, Lâm Đồng (trước đây là tỉnh Bình Thuận) đang gặp khó khăn vì chưa được nhận lương cơ bản từ tháng 2/2026. Lãnh đạo đơn vị cho biết nguyên nhân chậm trễ là do phải chờ nguồn kinh phí từ Bảo hiểm xã hội.

Theo phản ánh của nhiều nhân viên đang công tác tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Bình Thuận, từ tháng 2 đến tháng 4/2026, đơn vị vẫn chưa chi trả tiền lương cơ bản cho người lao động.

Đáng chú ý, các khoản lương ưu đãi ngành, tiền phẫu thuật... cũng bị "treo" từ tháng 1/2026 đến nay khiến cuộc sống của hàng trăm nhân viên y tế rơi vào cảnh lao đao, phải kêu cứu.

Cổng vào Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Bình Thuận.

Sáng 14/4, trả lời về vấn đề này, ông Nguyễn Xuân Thống, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Bình Thuận, xác nhận tình trạng chậm chi trả tiền lương cho khoảng 250 nhân viên và cho biết nguyên nhân là do đang chờ nguồn tiền từ Bảo hiểm xã hội.

Cụ thể, bệnh viện hiện có 298 lao động, bao gồm cả nhân viên và ban lãnh đạo, nhưng chỉ có 43 người được hưởng lương từ ngân sách Nhà nước.

Số nhân viên còn lại phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn thu của đơn vị, trong bối cảnh bệnh viện phải thực hiện cơ chế tự thu, tự chi (tự chủ tài chính) lên tới 89%.

Lý giải rõ hơn về bài toán tài chính của đơn vị, ông Nguyễn Xuân Thống chia sẻ: "Số người hưởng lương từ ngân sách Nhà nước là 43 thì được ngân sách cấp từ đầu năm, cho nên lương hàng tháng là phải có. Số người còn lại là tự thu, tự chi, phụ thuộc vào nguồn thu từ bảo hiểm, mà bảo hiểm thường đầu quý mới chuyển ứng cho đơn vị. Các hướng dẫn ban đầu về xây dựng cơ chế tự chủ là theo Nghị định 60 của Chính phủ đã từ lâu. Ngành y tế Bình Thuận cũ cũng chưa nắm rõ, chưa đi sâu lắm, cho nên xây dựng cơ chế tự chủ rất là cao".

Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Bình Thuận đóng trên địa bàn nông thôn, cơ bản phục vụ điều trị cho bệnh nhân ở các xã miền núi, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số, thuộc diện đối tượng hưởng bảo hiểm y tế miễn phí tại khu vực huyện Bắc Bình, Tuy Phong của tỉnh Bình Thuận trước đây (nay thuộc tỉnh Lâm Đồng).

Do đặc thù nguồn thu eo hẹp và phụ thuộc lớn vào bảo hiểm, tình trạng chậm chi trả lương cho nhân viên tại cơ sở y tế này không phải mới phát sinh mà đã bắt đầu diễn ra từ năm 2025.

Đoàn Sĩ/VOV-TP.HCM
Tag: nợ lương nợ lương nhân viên nhân viên y tế nhân viên bệnh viện đa khoa Bình Thuận Lâm Đồng
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Phát hiện người đàn ông tử vong trong bụi cây ven đường

VOV.VN - Một người đàn ông được phát hiện tử vong trong bụi cây ven đường tại xã Hồng Sơn (Lâm Đồng), cạnh xe máy để lại hiện trường, hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

VOV.VN - Một người đàn ông được phát hiện tử vong trong bụi cây ven đường tại xã Hồng Sơn (Lâm Đồng), cạnh xe máy để lại hiện trường, hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Du lịch Lâm Đồng linh hoạt tour đường bộ, làm mới điểm đến đón sóng du khách

VOV.VN - Đón kỳ nghỉ lễ 30/4 và hè 2026, du lịch Lâm Đồng mới tung nhiều sản phẩm độc đáo nối liền rừng và biển. Dù sân bay Liên Khương tạm đóng cửa, tỉnh vẫn linh hoạt đẩy mạnh tour đường bộ, kỳ vọng đón lượng khách kỷ lục nhờ lợi thế địa hình đa dạng.

VOV.VN - Đón kỳ nghỉ lễ 30/4 và hè 2026, du lịch Lâm Đồng mới tung nhiều sản phẩm độc đáo nối liền rừng và biển. Dù sân bay Liên Khương tạm đóng cửa, tỉnh vẫn linh hoạt đẩy mạnh tour đường bộ, kỳ vọng đón lượng khách kỷ lục nhờ lợi thế địa hình đa dạng.

Khởi tố vụ tai nạn lao động tại núi Tazon làm 3 người chết

VOV.VN - Khởi tố vụ án “vô ý làm chết người” liên quan đến tai nạn lao động tại khu vực núi Tazon, khiến 3 người chết.

VOV.VN - Khởi tố vụ án “vô ý làm chết người” liên quan đến tai nạn lao động tại khu vực núi Tazon, khiến 3 người chết.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục